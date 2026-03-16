Novi zakon o privremenom izdržavanju djece

Pravo na isplatu imaće djeca do 18 godina, zahtjev podnose zakonski staratelji, a novac se isplaćuje preko Javnog fonda za dječiju zaštitu.

„Drugi roditelj koji je zakonski staratelj na osnovu odluke suda dobije odgovarajuću odluku, odnosno presudu koja se odnosi na obavezu isplaćivanja alimentacije i visinu alimentacije. Potrebno je da u okviru samog procesa, ukoliko drugi roditelj ne uplatiće alimentaciju, podnese zahtjev za samo izvršenje navedene presude i dobije takvo rješenje od suda. To su dva osnovna dokumenta koja se predaju Fondu dječije zaštite“, rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Značajan broj roditelja obraća se Centru za socijalni rad s problemom neredovnog ili potpunog neplaćanja alimentacije. Alimentacioni fond trebalo bi dodatno da istakne zakonsku obavezu roditelja prema djetetu.

“Mi se nadamo da će on biti inplementiran u našoj državi, jer kao takav je jako dobar baš, upravo kako bi se zaštitio interes i prava djece jer izdržavanje nije prvo majke ili drugog roditelja, to je pravo djeteta“, rekla je Tanja Đakušić, socijalni radnik u Centru za socijalni rad Banjaluka.

Iznos od oko 230 maraka nerijetko nije dovoljan da pokrije potrebe djetata, ali, s obzirom na to da samo 7 odsto roditelja redovno plaća alimentaciju, ova promjena je značajna i dugo očekivana.

„Problem postoji jer imate toliko roditelja koji se sami brinu o svom djetetu, moraju raditi po 2-3 posla dok drugi roditelj nema nikakvu kaznu za to, ni osuđenje društva čak“, rekla je Dijana Miljatović, predstavnik Udruženja samohranih roditelja „Ponos“.

Zakonom je propisano je da pravo na privremeno izdržavanje nema dijete zbrinuto u hraniteljsku porodicu ili socijalnu ustanovu koja se finansira iz budžeta. Takođe, nema retroaktivne primjene.

„U trenutku kad Fond dječije zaštite donese rješenje po pitanju alementcionog potraživanja on nastavlja da isplaćuje u nekom budućem periodu, za sve ostalo što do tada nije plaćeno ostaje sud“, kaže Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Prema podacima osnovnih sudova u Srpskoj, više od stotinu predmeta godišnje odnosi se na neispunjenje obaveze izdržavanje djece. Država će nakon isplate djeci pokretati postupak naplate od roditelja koji izbjegava svoju zakonsku obavezu, a dug koji se naplati biće vraćen u fond. To znači da Republika Srpska preuzima potraživanja u visini isplaćenog iznosa privremenog izdržavanja, dok će roditelj-staratelj ostatak iznosa neplaćene alimentacije, kao i do sada, sam potraživati preko sudova.

"Pravobranilaštvo Republike Srpske, kao zakonski zastupnik Republike Srpske ima ovlaštenje i obavezu da pokrene izvršni postupak shodno odredbama Zakona o izvršnom postupku. U tom postupku Republika Srpska bi potraživala od roditelja koji ne ispunjava obaveze izdržavanja, namirenje iznosa privremenog izdržavanja, a prethodno isplaćenog od strane Fonda“, navode iz Pravobranilaštva.

Ukoliko u međuvremenu roditelj počne da plaća alimentaciju, a drugi roditelj to ne prijavi Fondu, platiće kaznu u iznosu od hiljadu do 5 hiljada KM.