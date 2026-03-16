Respiratorne infekcije ne jenjavaju: U UKC-u hospitalizovano 19 pacijenata

ATV

16.03.2026

09:58

Респираторне инфекције не јењавају: У УКЦ-у хоспитализовано 19 пацијената
U Republici Srpskoj evidentirano je više od 4.000 slučajeva respiratornih infekcija, a najveća učestalost oboljenja sličnom gripu bila je u bijeljinskoj i fočanskoj regiji, rečeno je u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

Od 2. do 8. marta prijavljena su 4.004 akutne respiratorne infekcije, a registrovana su 323 pacijenta sa oboljenjem sličnom gripu.

Na bolničkom liječenju je 56 osoba zbog teške akutne respiratorne infekcije.

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci hospitalizovano je 19 pacijenata, u opštoj bolnici Prijedor osam, u Gradišci i Nevesinju 13, a u Doboju i Bijeljini po tri pacijenata.

Od početka sezone, odnosno novembra prošle godine, prijavljeno je 103.626 akutnih respiratornih infekcija, 13.196 oboljenja sličnih gripu, dok je teških akutnih respiratornih infekcija 1.786.

