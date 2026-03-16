Ako sumnjate u sebe uradite jednu stvar: Slavimo tri velika sveca

ATV

16.03.2026

07:04

Ако сумњате у себе урадите једну ствар: Славимо три велика свеца
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svete mučenike Evtropija, Kleonika i Vasiliska, koji pomažu nesigurnim ljudima.

Sveti mučenici Evtropije, Kleonik i Vasilisk su bili drugovi Svetog Teodora Tirona.

Kad je Teodor slavno skončao, oni ostali su u tamnici iza njega, i dugo nisu bili osuđeni zbog smjene namjesnika carskog u gradu Amesiji.

Nakon što je stigao novi namjesnik, još nečovečniji od svog prethodnika, naredi te mu izvedoše ovu trojicu. Sva trojica su bili mladići, i to Evtropije i Kleonik braća rođena, a Vasilisk srodnik Svetom Teodoru.

Sva trojica po bratskoj ljubavi behu kao rođena braća, a tako su i pred namjesnikom rekli:

"Kao što je Sveta trojica nedjeljiva, tako smo i mi po vjeri nedjeljivi i po ljubavi nerazlučni".

Uzaludna su bila sva laskanja od strane namesnika, i uzaludni pokušaji njegovi da potkupi Evtropija. Najprije ovoga pozva da s njim večera, što Evtropije odbi govoreći iz Psalama: blago mužu koji ne ide na savjet nečestivih, potom mu ponudi ogromno blago, sto i pedeset litara srebra, što Evtropije takođe odbi podsetiv namjesnika, da Juda zbog srebra dušu svoju izgubio.

Poslije svih pokušaja, istjazanja i muka prva dvojica su osuđena na raspeće, a Vasilisk na posječenje mačem. I dva brata na dva krsta su raspeta, za što oni odadoše hvalu Hristu, što ih udostoji one smrti, kojom i On umre; a treći Vasilisk mačem posječen. Mučenički su stradali 308. godine.

Ako ste nesigurni, plašljivi, nemate dovoljno vjere u sebe... Pomolite se ovim svecima, oni će vam dati snagu. Ukoliko želite da vam ovi sveci podare snagu i neustrašivost, izgovorite ove riječi:

"Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi vijenac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: Njihovim molitvama spasi duše naše. Amin."

(Informer)

Pročitajte više

30 година од егзодуса Срба из сарајевских општина

Republika Srpska

30 godina od egzodusa Srba iz sarajevskih opština

2 h

0
У саобраћајној незгоди повријеђена три мушкарца

Hronika

U saobraćajnoj nezgodi povrijeđena tri muškarca

2 h

0
Хормушки мореуз

Svijet

Alarmantno upozorenje: Ovo je sada možda i važnije od nafte

10 h

0
Дарко и Драган Лазић

Scena

Pjesma posvećena poginulom bratu Darka Lazića slama srce

11 h

0

Više iz rubrike

Нафта

Društvo

Šta je zapravo taj čuveni barel nafte

11 h

0
Лука Црепуљаревић најпознатији српски сељак

Društvo

Najpoznatiji srpski seljak pokazao dio svog blaga

12 h

0
Сложно раде три генерације соколачких фармера

Društvo

Složno rade tri generacije sokolačkih farmera

13 h

0
Теодор Вујин

Društvo

Budimo humani, pomozimo malenom Teodoru iz Trna

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

58

Respiratorne infekcije ne jenjavaju: U UKC-u hospitalizovano 19 pacijenata

09

57

Poreska prodaje oduzetu imovinu - kako učestvovati

09

52

Vještačka inteligencija poslala nevinu baku u zatvor

09

43

Oglasio se Iran: Nismo tražili pregovore

09

41

Sijarto: Budimpešta neće podržati sankcije dok ''Družba'' ne bude operativna

