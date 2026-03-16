Ako sumnjate u sebe uradite jednu stvar: Slavimo tri velika sveca

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svete mučenike Evtropija, Kleonika i Vasiliska, koji pomažu nesigurnim ljudima.

Sveti mučenici Evtropije, Kleonik i Vasilisk su bili drugovi Svetog Teodora Tirona.

Kad je Teodor slavno skončao, oni ostali su u tamnici iza njega, i dugo nisu bili osuđeni zbog smjene namjesnika carskog u gradu Amesiji.

Nakon što je stigao novi namjesnik, još nečovečniji od svog prethodnika, naredi te mu izvedoše ovu trojicu. Sva trojica su bili mladići, i to Evtropije i Kleonik braća rođena, a Vasilisk srodnik Svetom Teodoru.

Sva trojica po bratskoj ljubavi behu kao rođena braća, a tako su i pred namjesnikom rekli:

"Kao što je Sveta trojica nedjeljiva, tako smo i mi po vjeri nedjeljivi i po ljubavi nerazlučni".

Uzaludna su bila sva laskanja od strane namesnika, i uzaludni pokušaji njegovi da potkupi Evtropija. Najprije ovoga pozva da s njim večera, što Evtropije odbi govoreći iz Psalama: blago mužu koji ne ide na savjet nečestivih, potom mu ponudi ogromno blago, sto i pedeset litara srebra, što Evtropije takođe odbi podsetiv namjesnika, da Juda zbog srebra dušu svoju izgubio.

Poslije svih pokušaja, istjazanja i muka prva dvojica su osuđena na raspeće, a Vasilisk na posječenje mačem. I dva brata na dva krsta su raspeta, za što oni odadoše hvalu Hristu, što ih udostoji one smrti, kojom i On umre; a treći Vasilisk mačem posječen. Mučenički su stradali 308. godine.

Ako ste nesigurni, plašljivi, nemate dovoljno vjere u sebe... Pomolite se ovim svecima, oni će vam dati snagu. Ukoliko želite da vam ovi sveci podare snagu i neustrašivost, izgovorite ove riječi:

"Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi vijenac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: Njihovim molitvama spasi duše naše. Amin."

(Informer)