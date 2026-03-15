Složno rade tri generacije sokolačkih farmera

Dječak, uz oca i djeda, već uči sve poslove na farmi u Novom Selu. Stočarstvo mu je ušlo pod kožu.

"Hoćemo ići šta raditi? Donijeti pet bala iz senjaka", priča Mijat.

I tako iz dana u dan. A dani na ovoj farmi često počinju i prije zore.

Tri generacije Jankovića bave se stočarstvom i kažu bar tri generacije u porodici Janković prije njih radile su isti posao. Nije to nimalo lako ali je časno i pošteno. Na ovoj farmi je mnogo truda, rada i znoja potrebno da bi se i u zimskom periodu proizvelo oko 450 litara mlijeka.

Do takvih rezultata ne dolazi se preko noći. Sve je započeo djed Aleksandar. Stočarstvu se okrenuo iz nužde kada je ostao bez posla. Danas se svi u porodici bave isključivo stočarstvom.

"Imali smo kuću u Sokocu dole smo živjeli. Onda smo se supruga i ja vratili na selo. Imali smo dvije krave poslije smo dokupili još krava. I kako je sin porastao to mu je želja bila napravili smo štalu", govori nam Aleksandar.

"Imamo 20 muznih grla i imamo 15 junica u uzrastu od malog teleta do steonih junica pred teljenje što ostavljamo za podmladak. Ukupno oko 35 grla držimo. To je pretežno simentalska rasa i ima dosta i hoštajnla ubačeno", priča Stojan Janković.

U maju planiraju i proširenje farme za 20 grla. Jankovići ponosni. Kažu, od stočarstva se na djedovini može lijepo živjeti. I sve to uz kuću punu djece.

"Mnogo ponosan. Baš sam ponosan i na sebe i na oca, roditelje, suprugu koja mi je dala četvoro djece. Preponosan čovjek. Sin je najčešće sa vama na farmi? Najčešće. Voli, voli baš. Nisam vidio manje dijete , a da više iskazuje želju za ovim, baš me iznenadio", dodaje Stojan.

Na farmi Jankovića je i više od 70 ovaca. Ali kažu bogatstvo nisu grla u štalama, već djeca koja već sada žele da nastave porodičnu tradiciju. Zato kažu da se sav trud isplati jer se ovdje ne gradi samo farma, već i budućnost novih naraštaja Jankovića.