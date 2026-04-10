Vens poslao upozorenje Iranu

Autor:ATV
Komentari:0
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens upozorio je Iran da ne pokušava da "manipuliše" američku stranu, ističući da Vašington ostaje spreman za pregovore ukoliko Teheran pristupi dijalogu u dobroj vjeri.
Vens je, prije polaska u Islamabad na pregovore, rekao da očekuje konstruktivan ishod razgovora, ali je naglasio da će stav američke strane zavisiti od ponašanja iranskih predstavnika.
- Radujemo se pregovorima i vjerujem da će biti pozitivni. Ako Iran bude pregovarao u dobroj vjeri, spremni smo na otvoren pristup - naveo je on, prenosi Asošiejted pres.
On je dodao da će, ukoliko dođe do pokušaja obmane, američki pregovarački tim zauzeti znatno oštriji pristup.
- Ako pokušaju da nas prevare, neće naići na prijemčiv stav naše delegacije - poručio je Vens i dodao da je američki predsjednik Donald Tramp "dao neke prilično jasne smjernice" o tome kako bi pregovori trebalo da teku.
Međutim, Vens nije otkrio detalje i nije odgovarao na pitanja novinara koji su putovali sa njim.
Prema navodima američkih zvaničnika, pregovori u Pakistanu dio su šire diplomatske inicijative usmjerene ka smanjenju tenzija i mogućem okončanju sukoba koji traje više od mjesec dana.
U delegaciji, pored Vensa, nalaze se i specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof i savjetnik Džared Kušner.
Američka administracija je saopštila da je cilj razgovora postizanje održivog sporazuma, dok detalji o formatu pregovora nisu precizirani.
(Tanjug)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Zdravlje
2 h0
Svijet
2 h0
Auto-moto
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
17
16
17
07
16
53
16
42
16
26
Trenutno na programu