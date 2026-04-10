Vens poslao upozorenje Iranu

10.04.2026 15:30

Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.
Foto: Tanjug/AP/Jonathan Ernst

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens upozorio je Iran da ne pokušava da "manipuliše" američku stranu, ističući da Vašington ostaje spreman za pregovore ukoliko Teheran pristupi dijalogu u dobroj vjeri.

Vens je, prije polaska u Islamabad na pregovore, rekao da očekuje konstruktivan ishod razgovora, ali je naglasio da će stav američke strane zavisiti od ponašanja iranskih predstavnika.

- Radujemo se pregovorima i vjerujem da će biti pozitivni. Ako Iran bude pregovarao u dobroj vjeri, spremni smo na otvoren pristup - naveo je on, prenosi Asošiejted pres.

On je dodao da će, ukoliko dođe do pokušaja obmane, američki pregovarački tim zauzeti znatno oštriji pristup.

- Ako pokušaju da nas prevare, neće naići na prijemčiv stav naše delegacije - poručio je Vens i dodao da je američki predsjednik Donald Tramp "dao neke prilično jasne smjernice" o tome kako bi pregovori trebalo da teku.

Međutim, Vens nije otkrio detalje i nije odgovarao na pitanja novinara koji su putovali sa njim.

Prema navodima američkih zvaničnika, pregovori u Pakistanu dio su šire diplomatske inicijative usmjerene ka smanjenju tenzija i mogućem okončanju sukoba koji traje više od mjesec dana.

U delegaciji, pored Vensa, nalaze se i specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof i savjetnik Džared Kušner.

Američka administracija je saopštila da je cilj razgovora postizanje održivog sporazuma, dok detalji o formatu pregovora nisu precizirani.

(Tanjug)

