Vens poslao upozorenje Iranu

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens upozorio je Iran da ne pokušava da "manipuliše" američku stranu, ističući da Vašington ostaje spreman za pregovore ukoliko Teheran pristupi dijalogu u dobroj vjeri.

Vens je, prije polaska u Islamabad na pregovore, rekao da očekuje konstruktivan ishod razgovora, ali je naglasio da će stav američke strane zavisiti od ponašanja iranskih predstavnika.

- Radujemo se pregovorima i vjerujem da će biti pozitivni. Ako Iran bude pregovarao u dobroj vjeri, spremni smo na otvoren pristup - naveo je on, prenosi Asošiejted pres.

On je dodao da će, ukoliko dođe do pokušaja obmane, američki pregovarački tim zauzeti znatno oštriji pristup.

- Ako pokušaju da nas prevare, neće naići na prijemčiv stav naše delegacije - poručio je Vens i dodao da je američki predsjednik Donald Tramp "dao neke prilično jasne smjernice" o tome kako bi pregovori trebalo da teku.

Međutim, Vens nije otkrio detalje i nije odgovarao na pitanja novinara koji su putovali sa njim.

Prema navodima američkih zvaničnika, pregovori u Pakistanu dio su šire diplomatske inicijative usmjerene ka smanjenju tenzija i mogućem okončanju sukoba koji traje više od mjesec dana.

U delegaciji, pored Vensa, nalaze se i specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof i savjetnik Džared Kušner.

Američka administracija je saopštila da je cilj razgovora postizanje održivog sporazuma, dok detalji o formatu pregovora nisu precizirani.

(Tanjug)