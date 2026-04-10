Aerodromi širom Evrope u problemu: Ostaju bez osnovnog sredstva

Evropski aerodromi će verovatno biti suočeni sa nestašicama avionskog goriva ako se prolaz kroz Ormuski moreuz ne otvori u naredne tri nedjelje, objavio je danas "Fajnenšel tajms".

FT se pritom poziva na pismo Savjeta međunarodnih aerodroma (ACI) upućeno komesaru EU za saobraćaj Apostolosu Cicikostasu.

"Ako se prolaz kroz Ormuski moreuz ne nastavi na bilo koji značajan i stabilan način u naredne tri nedjelje, sistemska nestašica avionskog goriva postaće realnost za EU", navodi se u pismu, uz upozorenje da bi potencijalna nestašica mogla da nanese štetu evropskoj ekonomiji remeteći vrhunac turističke sezone tokom ljeta, javlja Baha.

Organizacija je pozvala blok da prati snabdijevanje naftom, s obzirom na to da cijene energije ostaju visoke uprkos tekućem primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.