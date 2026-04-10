Užas! Poginula dva radnika nakon pada sa krana

ATV
10.04.2026 13:19

Dvojica radnika poginula su nakon pada sa krana u naselju Via Marturano u italijanskom gradu Palermu, javlja italijanska agencija "Adnkronos".

U izvještaju se navodi da su radnici bili u korpi krana koja se otkačila u visini devetog sprata zgrade.

Prema preliminarnim informacijama, hospitalizovano je jedno lice koje se nalazilo u prodavnici na čiji krov je pala korpa.

Na teren su izašli radnici hitne pomoći, vatrogasci i policajci, prenosi Srna.

Italija

poginuli radnici

kran

Pročitajte više

Полиција Србија

Srbija

Srušio se kran sa 350 tona metalne konstrukcije: Poginuo radnik na gradilištu

3 d

0
Обрушио се кран тежак 350 тона, једна особа погинула

Srbija

Obrušio se kran težak 350 tona, jedna osoba poginula

3 d

0
Жене у крану

Svijet

Drama na gradilištu: Dvije žene se zabarikadirale na kranu

3 sedm

0
Швајцарска влада ће исплатити 56.000 долара за сваку жртву пожара у Кран-Монтани

Svijet

Švajcarska vlada će isplatiti 56.000 dolara za svaku žrtvu požara u Kran-Montani

1 mj

0

Više iz rubrike

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Svijet

Krao kolica iz marketa i prodavao ih u staro gvožđe, zaradio dobre pare

4 h

0
Прогноза Severe Weather Europe на којој се види планета Земља са утицајем Ел Нињо

Svijet

Stiže super El Ninjo: Uticaće na čitav svijet

4 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Orban snažan lider koji se dokazao fenomenalnim rezultatima

4 h

0
портпарол Кремља Дмитриј Песков

Svijet

Dmitrijev u Americi radi ekonomskih pitanja

4 h

0

