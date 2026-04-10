Užas! Poginula dva radnika nakon pada sa krana

Dvojica radnika poginula su nakon pada sa krana u naselju Via Marturano u italijanskom gradu Palermu, javlja italijanska agencija "Adnkronos".

U izvještaju se navodi da su radnici bili u korpi krana koja se otkačila u visini devetog sprata zgrade.

Prema preliminarnim informacijama, hospitalizovano je jedno lice koje se nalazilo u prodavnici na čiji krov je pala korpa.

Na teren su izašli radnici hitne pomoći, vatrogasci i policajci, prenosi Srna.