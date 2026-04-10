Tramp: Orban snažan lider koji se dokazao fenomenalnim rezultatima

Premijer Mađarske Viktor Orban ja istinski snažan i moćan lider, koji se dokazao fenomenalnim rezultatima, naveo je predsjednik SAD Donald Tramp.

On je u poruci podrške Orbanu na mreži "Trut soušl" napisao da se mađarski premijer neumorno bori za "veliku zemlju Mađarsku i njen narod", kao što to čini Tramp za SAD.

"Viktor vrijedno radi na zaštiti Mađarske - podiže ekonomiju, otvara radna mjesta, promoviše trgovinu, zaustavlja ilegalnu migraciju i osigurava red i zakon", istakao je Tramp.

Prema njegovim riječima, odnosi Mađarske i SAD dostigli su nove visine saradnje i spektakularnih dostignuća, u velikoj mjeri zahvaljujući Orbanu.

"Radujem se nastavku bliskog rada s njim, kako bi obje naše zemlje dodatno napredovale da ovom izuzetnom putu ka uspjehu i saradnji. Ponosan sam što sam podržao Viktora na izborima 2022. godine i čast mi je da to ponovo učinim", naglasio je Tramp.

Američki predsjednik podsjetio je da će u nedjelju, 12. aprila, biti održani parlamentarni izbori u Mađarskoj i pozvao Mađare da izađu i glasaju za Orbana.

"On je istinski prijatelj, borac i pobjednik, i ima moju punu podršku da ponovo bude izabran za premijera Mađarske. Viktor Orban nikada neće iznevjeriti veliki narod Mađarske. Potpuno sam uz njega", poručio je Tramp.

Orban je na "Iksu" zahvalio američkom predsjedniku na podršci, prenosi Srna.