Orban: Protivnici spremni na sve da preuzmu vlast

10.04.2026 11:44

Председник Владе Мађарске Виктор Орбан
Protivnici trenutne Vlade Mađarske riješeni su da učine sve kako bi preuzeli vlast, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Naši protivnici se neće zaustaviti ni pred čim na putu preuzimanja vlasti - oni flertuju sa stranim obavještajnim agencijama, prijete našim pristalicama odmazdom, iznose lažne optužbe, pričaju o krađi izbora prije njihovog održavanja i organizuju proteste i pobune prije nego što se izbroje glasovi", naveo je Orban u televizijskom obraćanju naciji.

Prema njegovim riječima, radi se o organizovanom pokušaju da se stvori haos diskreditovanjem izbora u očima međunarodne zajednice i dovođenjem u pitanje odluka mađarskog naroda.

Orban je skrenuo pažnju na ono što je postignuto u posljednjih nekoliko godina, uključujući otvaranje milion radnih mjesta i povećanje plata.

"Međutim, postoji opasnost da izgubimo sve što smo zajedno izgradili. Ratovi se vode u svijetu, energetska i finansijska kriza kucaju na vrata Evrope, a Mađarska ne može da stoji po strani", rekao je Orban.

On je naglasio da sada nije vrijeme za nesuglasice, ljutnju i mržnju, već da su Mađarskoj sada potrebni jedinstvo, solidarnost i bezbjednost, prenio je TASS.

"Proglašavamo nacionalno jedinstvo i zaštitićemo sve mađarske porodice usljed krize koja prijeti Evropi", naveo je Orban, pozivajući graćane da izađu na parlamentarne izbore u nedjelju, 12. aprila, i podrže vladajuću stranku Fides.

Orban je dodao da su visoki ulozi na predstojećim izborima i da "promjene znače opasnost", prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

