Tramp: Izađite na izbore i glasajte za Orbana!

10.04.2026 07:15

Трамп: Изађите на изборе и гласајте за Орбана!
Foto: Tanjug / AP / Markus Schreiber

Američki predsjednik Donald Tramp iskazao je punu podršku mađarskom premijeru Viktoru Orbanu uoči nadolazećih izbora, nazvavši ga "snažnim i moćnim vođom". U objavi na svojoj društvenoj mreži, Tramp je pozvao Mađare da glasaju za Orbana na izborima koji se održavaju ove ned‌jelje, 12. travnja, objavljeno je na platformi Truth Social.

Pohvale Orbanovom vodstvu

Tramp je istaknuo kako izuzetno cijeni mađarskog premijera. "Viktor Orban zausta je snažan i moćan vođa, s dokazanim iskustvom u postizanju fenomenalnih rezultata. On se neumorno bori za svoju veliku zemlju i narod te ih voli, baš kao što ja to činim za Sjedinjene Američke Države", napisao je.

Naveo je i Orbanove uspjehe: "Viktor marljivo radi na zaštiti Mađarske, rastu ekonomije, otvaranju radnih mjesta, promovisanju trgovine, zaustavljanju ilegalne imigracije i osiguravanju zakona i reda!"

Tramp se osvrnuo i na odnose dviju zemalja za vrijeme svojeg mandata. "Odnosi između Mađarske i Sjedinjenih Država dostigli su nove visine saradnje i spektakularnih postignuća pod mojom administracijom, uvelike zahvaljujući premijeru Orbanu. Radujem se nastavku bliske saradnje s njim kako bi obje naše zemlje mogle dalje napredovati ovim izvanrednim putem do uspjeha i saradnje", poručio je.

"Ima moju potpunu i totalnu podršku"

Američki predsjednik podsjetio je da je Orbana podržao i na izborima 2022. godine. "Bio sam ponosan što sam podržao Viktora za ponovni izbor 2022. godine i čast mi je to učiniti ponovno", stoji u objavi.

Zatim je uputio direktan poziv mađarskim biračima. "Dan izbora je ned‌jelja, 12. april. Mađarska: Izađite i glasajte za Viktora Orbana. On je pravi prijatelj, borac i pobjednik te ima moju potpunu i totalnu podršku za ponovni izbor za premijera Mađarske." Svoju je poruku zaključio riječima: "Viktor Orban nikada neće iznevjeriti veliki narod Mađarske. Ja sam s njim do kraja!"

Donald Tramp

Viktor Orban

Mađarska

Amerika

Pročitajte više

Зашто је Велики петак најтужнији дан у години?

Društvo

Zašto je Veliki petak najtužniji dan u godini?

3 h

0
Дневни хороскоп: Близанци отварају врата прошлости, Шкорпија скида терет са срца, а ви?

Društvo

Dnevni horoskop: Blizanci otvaraju vrata prošlosti, Škorpija skida teret sa srca, a vi?

4 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Sa ovim znakovima je najteže sarađivati na poslu

4 h

0
Пожар ширих размјера на локалитету испод јужне обилазнице у Грудама, избио је вечерас 9. априла.

Hronika

Veliki požar u Grudama prijeti objektima

11 h

0

Više iz rubrike

Србин телефонском преваром "ојадио" аустријске пензионере за 600.000 евра

Svijet

Srbin telefonskom prevarom "ojadio" austrijske penzionere za 600.000 evra

12 h

0
Амерички суд пресудио Нади Томанић

Svijet

Američki sud presudio Nadi Tomanić

12 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Ogromni ulozi na izborima

12 h

0
Прва дама Меланија Трамп разговара са новинарима у четвртак, 9. априла 2026. године, у Великом фоајеу Беле куће у Вашингтону.

Svijet

Oglasila se Melanija Tramp: Lažne glasine da prestanu

12 h

0

Gosić, Butigan i firma Buba Kompani osuđeni zbog zloupotrebe položaja i pranja novca

Skočila cijena sirove nafte!

Drama oko crne magije i pokušaja ubistva u Tesliću završena psihijatrijskim liječenjem

Počeo štrajk! Desetine hiljada putnika u problemu

Novo revolucionarno otkriće: Vještačka inteligencija može detektovati srčane bolesti i do pet godina ranije

