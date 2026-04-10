Tramp: Izađite na izbore i glasajte za Orbana!

Američki predsjednik Donald Tramp iskazao je punu podršku mađarskom premijeru Viktoru Orbanu uoči nadolazećih izbora, nazvavši ga "snažnim i moćnim vođom". U objavi na svojoj društvenoj mreži, Tramp je pozvao Mađare da glasaju za Orbana na izborima koji se održavaju ove ned‌jelje, 12. travnja, objavljeno je na platformi Truth Social.

Pohvale Orbanovom vodstvu

Tramp je istaknuo kako izuzetno cijeni mađarskog premijera. "Viktor Orban zausta je snažan i moćan vođa, s dokazanim iskustvom u postizanju fenomenalnih rezultata. On se neumorno bori za svoju veliku zemlju i narod te ih voli, baš kao što ja to činim za Sjedinjene Američke Države", napisao je.

Naveo je i Orbanove uspjehe: "Viktor marljivo radi na zaštiti Mađarske, rastu ekonomije, otvaranju radnih mjesta, promovisanju trgovine, zaustavljanju ilegalne imigracije i osiguravanju zakona i reda!"

Tramp se osvrnuo i na odnose dviju zemalja za vrijeme svojeg mandata. "Odnosi između Mađarske i Sjedinjenih Država dostigli su nove visine saradnje i spektakularnih postignuća pod mojom administracijom, uvelike zahvaljujući premijeru Orbanu. Radujem se nastavku bliske saradnje s njim kako bi obje naše zemlje mogle dalje napredovati ovim izvanrednim putem do uspjeha i saradnje", poručio je.

"Ima moju potpunu i totalnu podršku"

Američki predsjednik podsjetio je da je Orbana podržao i na izborima 2022. godine. "Bio sam ponosan što sam podržao Viktora za ponovni izbor 2022. godine i čast mi je to učiniti ponovno", stoji u objavi.

Zatim je uputio direktan poziv mađarskim biračima. "Dan izbora je ned‌jelja, 12. april. Mađarska: Izađite i glasajte za Viktora Orbana. On je pravi prijatelj, borac i pobjednik te ima moju potpunu i totalnu podršku za ponovni izbor za premijera Mađarske." Svoju je poruku zaključio riječima: "Viktor Orban nikada neće iznevjeriti veliki narod Mađarske. Ja sam s njim do kraja!"