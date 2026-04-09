Veliki požar u Grudama prijeti objektima

Požar širih razmjera na lokalitetu ispod južne obilaznice u Grudama, izbio je večeras.
Prema prvim informacijama s terena, vatra se brzo širi zbog nepovoljnih vremenskih uslova.
Vatrena stihija ozbiljno prijeteći okolnim objektima, pišu Grude-online.info.
Na mjestu događaja nalaze se sve raspoložive snage Vatrogasne jedinice.
Zbog ozbiljnosti situacije i brzine kojom se vatrena linija kreće, u pomoć su priskočili i brojni mještani.
Najveći problem vatrogascima trenutno stvara jak vjetar koji neprestano mijenja smjer.
To onemogućuje stabilizaciju požarišta i potiče širenje vatre prema nepristupačnom terenu.
