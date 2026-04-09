Saobraćajka na ulazu u Trebinje, hitna na terenu

Na ulazu u Trebinje iz pravca Bileće u mjestu Gljiva večeras se desila saobraćajna nezgoda, a saobraćaj je bio obustavljen.

Iz Policijske uprave Trebinje za ATV kažu da je uviđaj u toku.

Nezvanično se saznaje da je došlo do direktnog sudara.

Ekipe hitne pomoći i policije su na terenu.