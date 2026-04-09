Pod istragom za ubistvo Ćuluma su Jošilo, Lovrenović, Jekić...

To se navodi u naredbi o sprovođenju istrage koju je tužilaštvo izvelo kao dokaz na ponovljenom suđenju Siniši Šakiću, jedinom optuženom za Ćulumovo ubistvo.

Republički tužilac Snježana Petković u Okružnom sudu u Banjaluci objasnila je da je predmet protiv Jošila i drugih formiran 2022. godine nakon što im je MUP Republike Srpske dostavio izvještaj o otkrivanju počinilaca na osnovu dokaza iz ”Sky” aplikacije. U to vrijeme postupak protiv Šakića je bio u završnoj fazi, pa su predmeti razdvojeni, a dokazi iz ”Sky” su tek sada predloženi kao dokaz u postupku protiv Šakića.

Kriptu koristili Lovrenović, Jošilo, Jekić...

Petkovićeva je objasnila da u sudnici namjerava da izvede 15 komunikacija iz ”Sky-a” koji se, kako tvdri, odnose na ubistvo Ćuluma. Sudu je predala materijalne dokaze kojima dokazuje kako su šifrovane poruke pribavljene iz Francuske putem međunarodne pravne pomoći. Zatim ko je i kako uradio analizu sadržaja, te na osnovu čega je utvrđen identitet korisnika ”kripti” u tih 15 poruka. Prema tvrdnji tužilaštva u konkretnoj prepisci su, sem Šakića, posredno učestvovali Milivoj Lovrenović, Mile Rosić, Jovan Jošilo, Dušan Lovrenović, Tomislav Petrović i Dario Jekić. Šta se u porukama navodilo biće poznato na nekom od narednih ročišta.

Ko će zaštiti pravo onih koji se optužuju?

Šakićevi branioci Željko Šurlan i Nebojša Pantić ”Sky” dokaze smatraju nezakonitim, a prigovarali su i zbog objelodaljivanja imena navodnih korisnika u sudnici.

”Ovdje se izvode lični podaci, čak i maloljetnog djeteta, a ti ljudi nisu ni optuženi, ni svjedoci. Ko će i kako zaštiti njihova prava? Kriminalizuju se i optužuju za nešto, a ne daje im se pravo da to negiraju, da se brane ili da se o tome uopšte izjasne. Prepiska je zaštićena Ustavom BiH i jasno je da se može ”povrijediti” samo naredbom suda”, rekao je, između ostalog, Šurlan.

Dio poruka kodiran, dio dešifrovan

Današnje ročište obilježila je dvočasnova rasprava upravo oko zakonitosti dokaza iz ”Sky” aplikacije. Odbrana uporno tvrdi da od tužilaštva nisu dobili sav materijal, koji je dostavljen iz Francuske. Tvrde da su im poruke dostavljene u ”Excel” tabelama i da nedostaje na hiljade poruka.

”Te poruke Francuzi nisu dostavili u ”Excel” formatu, već su prenesene u taj format. Postoje poruke koje nisu u ”Excel” tabeli i one nam nisu dostavljene. Ne mogu se iščitati sa diska koji nam je dostavljen, jer su šifrovane, a originali se ne mogu dešifrovati bez privatnog broja korisnika. Kaže se da su dešifrovane softverom, ali dokaz o tome nemamo. Kako onda da znamo kako su dešifrovane i da to stvarno predstavlja vjerodostojan prikaz prepiske”, rekao je Šurlan, tražeći da se dostavi program za dešifrovanje.

Nezakonito hakovanje i narušavanje suvereniteta BiH

On tvrdi da poruke iz ”Excela” sadrže dva datuma, od kojih se jedan odnosi na datum kada su poruke poslate. Međutim, poruke koje nisu u ”Excelu” imaju samo jedan datum i to kodiran.

Dešifrovane skaj poruke

U jednima porukama se vidi identifikacioni broj uređaja, dok u drugima tog broja nema već samo naziv uređaja. To, prema stavu odbrane, ostavlja mogućnost manipulacije.

Šifrovane skaj poruke

Šurlan tvrdi i da su podaci sa ”Sky” dobijeni nezakonitim hakovanjem telefona. Pojašnjava da određeni podaci nisu bili dostupni kada su traženi 2022. godine, a onda su se pojavili 2024. godine, kao i da se podaci nalaze na udaljenim serverima kojima se ne može pristupiti.

”Zakon je jasan komunikacija se može presresti samo u BiH, ako se odvija u BiH. Bez naredbe i dozvole suda, ne možemo dozvoliti da strani organ nešto presreće u BiH. To bi predstravljalo krivično djelo, ali i povredu ljudskih prava. Narušava se suverenitet BiH ako dozvoljavamo stranom organu takvo miješanje u naše zakonodastvo”, istakao je Šurlan.

Domaći sud ne može ispitivati zakonitost stranog

Na prigovore odbrane tužilac Petković je odgovorila da domaći sud nema mandat da preispituje odluku i zakonitost stranog suda. Smatra da bi zamolnica za pružanje međunarodne pravne pomoći bila odbijena da je strani sud našao nešto nezakonito.

Pojasnila je da u BiH ne postoji telekom operater i firma koja distribuiše materijale iz ”Sky” aplikacije i da se zbog toga podaci traže od drugih zemalja.

Nepotrebno opterećivanje sudova

Šakićev branilac Nebojša Pantić kaže da će odbrana svoje tvrdnje dokazivati presudom iz Liježa, kojom je utvrđeno da je policija u Holandiji nezakonito hakovala "Sky”.

”Mi ćemo na to ukazati, a nek sudsko vijeće odluči da li je to u skladu sa zakonima u BiH”, rekao je Pantić.

Petkovićeva se nadovezala da su sudovi u Belgiji, Holandiji, Sloveniji, Austriji odavno prihvatili ”Sky” dokaze.

”Sudovi u BiH se nepotrebno opterećuju pričom o zakonitosti”, rekla je Petković.

”Zašto se svađate s nama?”

Tokom rasprave predsjednik sudskog vijeća Branimir Jukić upozoravao je tužioca da ne upada u riječ odbrani. Nakon što se to ponovljavalo, tužiteljku je upozorio da će je prijaviti Visokom-sudskom i tužilačkom savjetu BiH, čiji je Petkovićeva aktivni član.

Branilac Pantić u jednom trenutku je čak upitao tužiteljku zašto se svađa s odbranom, tražeći da mu se obraća preko suda.

Siniša Šakić suđenje

”Ovo što vi radite je zloupotreba prava na prigovor”, odgovorila je Petković, da bi već poslije sljedećeg zahtjeva odbrane na glas rekla ”kako se neću svađati”...

BiH već ima pravosnažnu presudu sa ”Sky” dokazima

Konstatnu raspravu prekinuo je sudija Jukić konstatujući da u BiH već postoji pravosnažna presuda u kojoj su korišteni dokazi iz ”Sky-a” i da su identični prigovori odbrane već odbijeni i da je na njih odgovoreno.

”Podsjetio bih vas da smo mi prihvatili da se dokazi izvedu. Praksa je različita i vi možete dostavljati podatke o tome gdje ti dokazi nisu prihvaćeni. Ali zasada odbijam prigovor odbrane, jer to nije razlog da se dokazi ne izvedu. Tek nakon što se izvedu odlučićemo o dokaznoj snazi i sud tada može i da promijeni mišljenje”, istakao je Jukić.

Suđenje se nastavlja 7. maja.