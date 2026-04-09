U Banjaluci uhapšen Dalibor Ćulibrk, osuđen na dvije godine zatvora

Sudska policija je uhapsila D.Ć. iz Banjaluke koji je osuđen na dvije godine zatvora, rečeno je iz Sudske policije Republike Srpske.
"Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Banja Luka su danas, 9. aprila 2026. godine, lišili slobode D.Ć. iz Banjaluke.
Navedeno lice je osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine zbog počinjenog krivičnog djela – Prevara u privrednom poslovanju iz člana 272. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a u vezi sa članom 37. KZRS", navode iz Sudske policije.
Kako ATV saznaje uhapšen je Dalibor Ćulibrk.
Nakon lišenja slobode, lice je sprovedeno u Kazneno-popravni zavod Banja Luka, navode iz policije.
