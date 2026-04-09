Logo
Large banner

U Banjaluci uhapšen Dalibor Ćulibrk, osuđen na dvije godine zatvora

Autor:

ATV
09.04.2026 13:53

Komentari:

0
У Бањалуци ухапшен Далибор Ћулибрк, осуђен на двије године затвора
Foto: ATV

Sudska policija je uhapsila D.Ć. iz Banjaluke koji je osuđen na dvije godine zatvora, rečeno je iz Sudske policije Republike Srpske.

"Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Banja Luka su danas, 9. aprila 2026. godine, lišili slobode D.Ć. iz Banjaluke.

Navedeno lice je osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine zbog počinjenog krivičnog djela – Prevara u privrednom poslovanju iz člana 272. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a u vezi sa članom 37. KZRS", navode iz Sudske policije.

Kako ATV saznaje uhapšen je Dalibor Ćulibrk.

Nakon lišenja slobode, lice je sprovedeno u Kazneno-popravni zavod Banja Luka, navode iz policije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sudska policija RS

Dalibor Ćulibrk

Banjaluka

hapšenje

Policija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Претрес камиона у Драксенићу у којем су пронађени мигранти

Hronika

U kamionu pronađeno 38 migranata, uhapšena jedna osoba

7 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Tinejdžer (16) uhapšen zbog silovanja maloljetnice

1 d

0
Бјегунац ухапшен и спроведен у КПЗ Бијељина

Hronika

Bjegunac uhapšen i sproveden u KPZ Bijeljina

1 d

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Region

Uhapšene dvije osobe: ''Ojadili'' ženu za 50.000 evra

1 d

0

Više iz rubrike

Претрес камиона у Драксенићу у којем су пронађени мигранти

Hronika

U kamionu pronađeno 38 migranata, uhapšena jedna osoba

7 h

0
Александар Пантић, навијач Партизана убијен у тучи с навијачима Црвене звезде у Бијељини

Hronika

U tuči ubijen navijač Partizana: Marko Zarić i Petar Bujinović osuđeni na pet godina zatvora

7 h

1
Полиција Републике Српске

Hronika

U sudaru teško povrijeđen motociklista iz Laktaša

7 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Banjalučanin fizički napao sugrađanina i prijetio mu smrću

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

36

Ofarbajte jaja starom svilenom maramom, rezultat će vas oduševiti

18

26

Istorijski trenutak za auto-industriju: Električni automobili "pomeli" benzince

18

20

Italija uvodi plaćeno odsustvo za njegu bolesnih ljubimaca

18

12

Da li pravilno njegujete kosu? Ovo su razlozi zašto vam se boja brzo ispere

17

58

Minić: Vaskrs je osnova naše vjere i življenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner