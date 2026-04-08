Bjegunac uhapšen i sproveden u KPZ Bijeljina

Sudska policija Republike Srpske uhapsila je Željka M. iz Bratunca i sprovela ha na izdržavanje mjere pritvora u KPZ Bijeljina.

Željko M. određeno vrijeme je bio nedostupan Okružnom sudu u Bijeljini.

”Ž.M. je uhapšen po naredbi Okružnog suda u Bijeljini zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogom. Određena mu je mjera pritvora u trajanju od 30 dana”, saopštila je Sudska policija.

Dodaju da je nakon hapšenja bjegunac sproveden na izdržavanje mjere pritvora u KPZ Bijeljina.