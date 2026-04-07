Maloljetnik prije ubistva pretraživao ''kad mogu kući'', pa isto pitao policiju dok je žena umirala

Maloljetnik (16), koji je osumnjičen da je nožem usmrtio M. M. i teško povrijedio svog djeda M.P. (77), pokazao je jezivu hladnokrvnost - prije zločina je istraživao kazne, a nakon hapšenja inspektorima postavio pitanje koje je sve ostavilo u šoku!

Prema nezvaničnim saznanjima sa terena, ovaj šesnaestogodišnjak je prije samog napada na internetu pretraživao "kada može da ide kući nakon napada" i kakve su zakonske posljedice za maloljetnike.

Da se ne radi o trenutnom pomračenju uma, već o zastrašujućoj proračunatosti, govori i podatak da je isto pitanje postavio inspektorima odmah nakon što mu je policija stavila lisice na ruke!

