Logo
Large banner

Maloljetnik prije ubistva pretraživao ''kad mogu kući'', pa isto pitao policiju dok je žena umirala

Autor:

ATV
07.04.2026 18:08

Komentari:

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Tragedija u Obrenovcu dobila je novi, zastrašujući obrt.

Maloljetnik (16), koji je osumnjičen da je nožem usmrtio M. M. i teško povrijedio svog djeda M.P. (77), pokazao je jezivu hladnokrvnost - prije zločina je istraživao kazne, a nakon hapšenja inspektorima postavio pitanje koje je sve ostavilo u šoku!

Prema nezvaničnim saznanjima sa terena, ovaj šesnaestogodišnjak je prije samog napada na internetu pretraživao "kada može da ide kući nakon napada" i kakve su zakonske posljedice za maloljetnike.

Da se ne radi o trenutnom pomračenju uma, već o zastrašujućoj proračunatosti, govori i podatak da je isto pitanje postavio inspektorima odmah nakon što mu je policija stavila lisice na ruke!

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ubijena žena

Ubistvo

tragedija

Policija

internet

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner