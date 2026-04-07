Kost zaustavila nož: Zoriću određen pritvor zbog pokušaja ubistva

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Borisu Zoriću (40) iz Banjaluke osumnjičenom za pokušaj ubistva žene Ž.P, koju je nožem ubo u grudni koš.

Napad se dogodio 3. aprila u ulici Cara Lazara u banjalučkom naselju Obilićevo. Prema nezvaničnim informacijama svemu je prethodio verbalni sukob, nakon čega je Zorić nožem nasrnuo na djevoku, s kojom je u mladosti bio u vezi.

Grudna kost zaustavila nož

”Žrtvu je ubo u grudni koš, a prodiranje noža zaustavila je grudna kost. To je ženi vjerovatno spasilo život”, kaže izvor ATV-a.

U sudu navode da je pritvor određen zbog opasnosti da će boravkom na slobodi Zorić ponoviti ili dovršiti pokušano krivično djelo.

”Pritvor je određen u trajanju od mjesec dana i po ovom rješenju suda može trajati do 4. maja”, saopštio je Okružni sud u Banjaluci.

Osuđivan zbog saučesništva u ubistvu

Kao što je ATV pisao Zorić ima bogat kriminalni dosije i poznat je kao osoba sklona zloupotrebi narkotika. Ranije je osuđen na četiri godine zatvora zbog saučesništva u stravičnom ubistvu Brune Rolda 25. novembra 2019. godine. Rold je zaklan nožem u napuštenoj kući u centru Banjaluke, a njegovo tijelo je potom spaljeno kako bi se prikrio zločin. Kao direktni izvršilac ubistva osuđen je Rade Drljača na 15 godina zatvora.

Osim kazne zatvora Zoriću je izrečena i mjera obaveznog liječenja zavisnosti od droge i alkohola u Zavodu za psihijatriju u Sokocu. Kaznu je izdržao, a nedavno je otpušen iz bolnice.

Zorić izboden čakijom

Mjesec dana prije Roldovog ubistva i Zorić je nožem izboden po grudnom košu. Sve se odigralo u stanu njegovog prijatelja Zlatana Vidovića, koji je zbog pokušaja ubistva pravosnažno osuđen na tri i po godine zatvora.