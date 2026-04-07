Oglasila se PU Gradiška o paljevini auta Saše Rađevića

Ognjen Matavulj
07.04.2026 11:32

Gradiška policija intezivno traga za osobama koje su sinoć zapalile automobil ”reno”, vlasništvo Saše Rađevića, optuženika u predmetu ”Storidž” i ”Transporter”.

U PU Gradiška navode da im je sinoć u 22.30 časova prijavljeno je da je na području grada došlo do požara na putničkom automobilu privatno vlasništvo.

U Gradišci zapaljen automobil optuženika u predmetu ”Storidž”

”Policijski službenici PU Gradiška preduzimaju mjere i radnje u cilju identifikovanja izvršioca i rasvjetljavanja krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti. Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka”, saopštila je PU Gradiška.

Posut benzinom, bačena i bomba

Uviđaj je još u toku. Kako saznaje ATV prvi rezultati istrage ukazuju da je vozilo poliveno zapaljivom tečnošću, najvjerovatnije benzinom, a potom je ispod njega bačena ručna bomba. To je izazvalo jaku detonaciju, a zatim i požar na automobilu koji je u potpunosti izgorio. Motiv napada se istražuje.

Rađević uhapšen sa dva kilograma kokaina

Saša Rađević od januara se nalazi u pritvoru u Vojkovićima nakon što je uhapšen u akcije ”Luka” u kojoj su zaplijenjena dva kilograma kokaina. Kuću su koristili njegova supruga i sin Srđan, koji je zajedno s ocem 2022. hapšen i pritvaran u akciji ”Fugitive” zbog sumnje da su se bavili trgovinom narkotika. Optužnica do danas nije podignuta.

Optužen u predmetu ”Storidž”

Saša Rađević ranije je označen kao jedan od članova kriminalne grupe Bojana Cvijetića, nekadašnjeg savjetnika u Ministarstvu bezbjednosti BiH, kojima je pred Sudom BiH u toku suđenje po optužnici za šverc više od tri tone droge. Optužnicom je obuhvaćeno 18 osoba i radi se o jednom od prvih predmeta u kojima su korišteni dokazi iz aplikacija ”Skaj” i ”Anom”.

