Akcija ”Trag”: Uhapšen Miroslav Krstić, zaplijenjen kokain

Miroslav Krstić iz Istočne Ilidže uhapšen je u okviru akcije ”Trag” u kojoj je pronađeno i zaplijenjeno 376.5 grama kokaina, potvrđeno je za ATV.

Akciju su sproveli policijski službenici PU Istočno Sarajevo, a odnosi se na rasvjetljavanje i dokumentovanje krivičnih djela iz oblasti neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga.

”U akciji ”Trag” uhapšen je M.K. iz Istočne Ilidže.Po naredbi Osnovnog suda u Sokocu, a uz saglasnost Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu izvršen je pretres vozila, kuće i pomoćnih objekata koje je koristio osumnjičeni i tom prilikom pronađeno je i oduzeto 376,53 grama opojne droge kokain, tri digitalne vage za precizno mjerenje i dva mobilna telefona”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.

Osumnjičeni Krstić sproveden je na kriminalističku obradu, nakon koje će biti predat u nadležnost tužilaštva uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.