Privrednik poklanja stan djeci nastradalih Mitrića i pokreće akciju: Tri djeteta, tri stana

Privrednik iz Dervente Milanko Balešević odlučio je da pokloni stan od 55 kvadrata djeci stradalog sveštenika Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke i pozvao je na akciju prikupljanja sredstava za kupovinu još dva stana.

"Tri djeteta,tri stana. Nakon tragedije koja je pogodila naš grad i region te ostavila troje djece bez roditelja, riječi su male pred onim što je izgubljeno. Ali u toj tuzi, lijepo je vidjeti da smo se kao ljudi organizovali i ujedinili da svi želimo pomoći. Da svako daje koliko može jer nije važno koliko, već da dolazi od srca. Roditelje im ne možemo vratiti. Ali možemo učiniti da ne ostanu sami. Zato sam donio odluku da pokrenem ovu priču i akciju tri djeteta,tri stana.. Jedan stan 55m² u Derventi ovoj djeci ću lično pokloniti te molim budućeg staratelja ove djece da mi se javi poslije Vaskrsa radi notarskog ugovora", napisao je Balešević.

On je ovu objavu podijelio radi transparentnosti i istine sa nadom će se naći još dva čovjeka ili dvije firme te im obezbijediti još dva stana.

"Da svako od ove djece dobije svoj dom, mjesto odakle će sutra krenuti u novi život, gdje će odrastati i učiti.

Novac koji skuplja vjerni narod neka im ostane za potrebe života dok sami ne budu mogli brinuti o sebi, stvarati i raditi", napisao je Balešević.

On je naglasio da sada nisu potrebne riječi hvale, nego da se u ovoj nesreći obezbijede još dva doma za sve mališane.