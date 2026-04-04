Medvjed napravio haos: Uništen pčelinjak i košnice

Medvjed je potpuno uništio pčelinjak domaćina Zaima Jašarevića iz Mehurića kod Travnika. To je objavljeno na Fejsbuk stranici Biljanska Dolina, a kako navode, košnice su razbijene, okviri razbacani, a pčelinja društva koja su trebala donijeti plodove ovog proljeća su desetkovana.

"Za svakog pčelara ovo nije samo materijalni gubitak, već i gubitak velikog truda, ljubavi i rada koji se ulaže u ova plemenita bića", navode u objavi.

Kako ističu, šteta na pčelinjaku se dogodila u srijedu, 1. aprila, a takođe upozoravaju mještane na povećanu aktivnost i pojavu medvjeda na više lokacija u ovom kraju proteklih dana.

"Mehurić, Pode pa i ovaj priloženi video zapis koji smo dobili od našeg mještanina, stanovnika Čukala, prikazuje kretanje medvjeda u naselju Donje Čukle, što je zabilježeno 2. aprila, oko 23:50 sati. Medvjedi su primijećeni kako se kreću cestom, izravno između naseljenih kuća. S obzirom na to da na ovom području ima dosta stoke u štalama, ali što je najvažnije, da naša d‌jeca tim istim putevima pješače u školu i mekteb, apelujemo na sve na maksimalan oprez", navode na stranici Biljanska Dolina.

Pozvali su sugrađane da izbjegavaju kretanje neosvijetljenim dijelovima u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima.