Logo
Large banner

Minić: Policija čvrst oslonac u vremenu bezbjednosnih izazova

Izvor:

SRNA

04.04.2026 13:19

Komentari:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић говори на централној манифестацији у Центру за обуку Залужани поводом Дана полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године.
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je policija čvrst oslonac u vremenu prepunom bezbjednosnih izazova, te da je danas potrebno prisjetiti se svih pripadnika koji su živote dali za odbranu Republike Srpske.

"Danas se posebno i sa ponosom prisjećamo svih pripadnika koji su dali svoje živote u odbrani za slobodu, onih čija nas žrtva obavezuje da poštujemo odbranjeno i čuvamo časno stečeno. Njihova nepokolobljiva vjera i danas je naš saputnik, onaj koji nas čvrsto sa puno integriteta i ponosa vodi naprijed", rekao je Minić na centralnoj svečanosti obilježavanja Dana policije Republike Srpske u Centru za obuku u Zalužanima.

Minić je izrazio poštovanje i zahvalnost prema ljudima koji časno i odgovorno nose uniformu, istakavši da je policija čuvar ustavnog poretka, zaštitnik života, imovine i mira svakog čovjeka u Republici Srpskoj.

"Vi ste naš čvrst oslonac u vremenu u kojem se svijet suočen sa složenim bezbjednosnim izazovima, od organizovanog kriminala do novih prijetnji savremenog doba", naveo je Minić.

On je poručio pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da njihova služba nije posao koji traje osam sati, već poziv koji traje 24 časa dnevno.

"To je zavjet dat narodu da ćete biti prvi kada je najteže, da ćete stati između opasnosti i građana, da ćete sačuvati red, mir i dostojanstvo Republike Srpske", poručio je Minić.

On je rekao da Vlada Republike Srpske zna da jaka država počiva na snažnim institucijama, a da snažne institucije počivaju na zadovoljnim, motivisanim i poštovanim ljudima.

"Zato naša briga za policijske službenike nije deklarativna, ona je pretočena u jasne i trajne politike podrške i unapređenja. Upravo zato, donijeli smo odluke o povećanju plata i dodataka za pripadnike policije, te nastavili snažan investicioni ciklus u modernizaciju MUP-a", istakao je Minić.

On je poručio da je jasan cilj da svaki policijski službenik ima najbolje moguće uslove za rad, najsavremeniju opremu i sigurnost da iza njega stoji snažna i odgovorna Vlada, te da može odgovoriti na sve izazove ovog vremena.

Minić je naglasio da je ulaganje u policiju ulaganje u mir, sigurnost i budućnost Republike Srpske.

"Neka vam ovaj praznik bude podsjetnik na časnu misiju koju nosite, ali i potvrda da narod i institucije Republike Srpske znaju da cijene vašu žrtvu, disciplinu i odanost. Hvala vam na hrabrosti i predanosti kojom u svakom novom radnom danu štitite našu sigurnost", zaključio je Minić.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner