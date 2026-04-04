Cvijanović: Policija svakodnevno pokazuje šta su ugled, čast i garancija slobode

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izrazila je danas zadovoljstvo što Policija Republike Srpske u svakoj krizi koju proživljavamo pokazuje šta su ugled i čast, ali i garancija slobode.

Cvijanovićeva je naglasila da Policija Srpske profesionalno obavlja sve svoje zadatke od zaštite ljudi i imovine, do očuvanja ustavnog poretka Republike Srpske.

"Ni Policija ni Republika Srpska nisu nastali da bi kratko trajali, već da bi vječno trajali", poručila je Cvijanovićeva na centralnoj svečanosti povodom Dana policije u Centru za obuku u Zalužanima.

Cvijanovićeva je posebno iskazala poštovanje prema svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji su svoje živote utkali u Republiku Srpsku i slobodu u kojoj danas živimo.

"Želim da vaš budući rad bude uspješan. Želim da u miru, u slobodi, u našoj Republici Srpskoj proslavljamo sve naše praznike, pa tako i Dan policije", poručila je Cvijanovićeva