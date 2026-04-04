Cvijanović: Policija svakodnevno pokazuje šta su ugled, čast i garancija slobode

SRNA

04.04.2026 12:56

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић говори на обиљежавању Дана полиције у Центру за обуку у Залужанима, 4. априла 2026.
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izrazila je danas zadovoljstvo što Policija Republike Srpske u svakoj krizi koju proživljavamo pokazuje šta su ugled i čast, ali i garancija slobode.

Cvijanovićeva je naglasila da Policija Srpske profesionalno obavlja sve svoje zadatke od zaštite ljudi i imovine, do očuvanja ustavnog poretka Republike Srpske.

"Ni Policija ni Republika Srpska nisu nastali da bi kratko trajali, već da bi vječno trajali", poručila je Cvijanovićeva na centralnoj svečanosti povodom Dana policije u Centru za obuku u Zalužanima.

Cvijanovićeva je posebno iskazala poštovanje prema svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji su svoje živote utkali u Republiku Srpsku i slobodu u kojoj danas živimo.

"Želim da vaš budući rad bude uspješan. Želim da u miru, u slobodi, u našoj Republici Srpskoj proslavljamo sve naše praznike, pa tako i Dan policije", poručila je Cvijanovićeva

Pročitajte više

Централна свечаност поводом обиљежавања Дана полиције - 4. априла одржава се у Центру за обуку у Залужанима, гдје је планирана показна вјежба припадника Специјалне антитерористичке јединице, Жандармерије и Управе за ваздухопловство.

Društvo

Svečanost u Centru za obuku u Zalužanima

1 d

0
Полагање вијенаца код Централног спомен-обиљежја страдалим припадницима МУП-а у Бањалуци, 4. априла 2026. године. Синиша Каран одаје пошту, иза њега Ненад Стевандић, Жељка Цвијановић и Саво Минић.

Republika Srpska

Služen parastos i položeni vijenci na spomen-obilježju poginulim pripadnicima MUP-a

1 d

0
Радован Вишковић у канцеларији Аутопутева Републике Српске

Republika Srpska

Višković čestitao Dan policije

1 d

3
Постројен свечани вод МУП-а Републике Српске у плавим униформама поводом обиљежавања Дана полиције у Бањалуци, 4. април 2026. године.

Republika Srpska

Dan policije Republike Srpske

1 d

0

Više iz rubrike

на слици је набујала ријека уз мјерач водостаја

Republika Srpska

Pajić: Spreča raste, stanje pod kontrolom

1 d

0
Полагање вијенаца код Централног спомен-обиљежја страдалим припадницима МУП-а у Бањалуци, 4. априла 2026. године. Синиша Каран одаје пошту, иза њега Ненад Стевандић, Жељка Цвијановић и Саво Минић.

Republika Srpska

Služen parastos i položeni vijenci na spomen-obilježju poginulim pripadnicima MUP-a

1 d

0
Синиша Каран

Republika Srpska

Zvaničnici Srpske čestitali Uskrs

1 d

0
Радован Вишковић у канцеларији Аутопутева Републике Српске

Republika Srpska

Višković čestitao Dan policije

1 d

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

04

Mediji pišu: Počeli pregovori o prekidu vatre na 45 dana?

07

54

U kakvom je stanju gasovod? Orban krenuo ka mađarsko-srpskoj granici

07

50

Gdje je pomoć u FBiH?: Kako su akcize sporne samo u Republici Srpskoj

07

46

Otac Ilona Maska tvrdi da je Epstin živ

07

35

Dnevni horoskop za ponedjeljak: Ovnovima se puni novčanik, Bikovi upoznaju srodnu dušu

