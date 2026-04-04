Zvaničnici Srpske čestitali Uskrs

KARAN: USKRS DA BUDE PODSTREK ZA JAČANjE MEĐUSOBNOG POŠTOVANjA

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan čestitao je Uskrs svim vjernicima u Republici Srpskoj i BiH, koji ovaj praznik proslavljaju po gregorijanskom kalendaru.

"Povodom najvećeg hrišćanskog praznika - Uskrsa svim vjernicima koji praznuju po gregorijanskom kalendaru, upućujem srdačne čestitke s željom da predstojeće dane provedete u zdravlju, miru, blagostanju i radosti porodičnog okupljanja", naveo je Karan u čestitki.

Karan je vjernicima poželio da praznik Hristovog uskrsnuća bude podstrek za jačanje međusobnog poštovanja i njegovanja hrišćanskih vrijednosti, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Republike Srpske.

"U to ime želim Vam srećan Uskrs", naveo je Karan.

Hrišćanski vjernici koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru sutra proslavljaju Uskrs, najveći i najstariji hrišćanski praznik koji se slavi u spomen na Hristovo uskrsnuće, njegovu pobjedu nad smrću i nad grijehom.

CVIJANOVIĆ: DA USKRSNUĆE HRISTOVO BUDE NADAHNUĆE I NADA U BOLjE DANE

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je danas čestitku katoličkim vjernicima u Republici Srpskoji i BiH, kao i svima koji sutra proslavljaju Uskrs sa željom da praznik uskrsnuća Hristovog bude nadahnuće i nada u bolje dane.

"Gradeći mostove međusobnog povjerenja i razumijevanja, neka dan Hristovog uskrsnuća, kada se slavi pobjeda života nad smrću i najviše vrijednosti - humanost, ljubav, mir i tolerancija, bude nadahnuće i nada da nakon svih iskušenja dolaze bolji dani", poručila je Cvijanovićeva u čestitki.

U čestitki nadbiskupu vrhbosanskom Tomi Vukšiću, biskupu banjalučkom Željku Majiću, sveštenstvu, redovništvu i svim vjernicima koji sutra praznuju Uskrs, Cvijanovićeva je poželjela da praznik uskrsnuća Hristovog proslave u radosti i blagostanju, duhovnom spokoju, osnaženi čvrstom vjerom u bolje sutra.

"Uz želje za dobro zdravlje, radost i svako dobro, srećan i blagosloven Uskrs", navela je Cvijanovićeva.

DODIK: NEKA PRAZNIK POBJEDE ŽIVOTA NAD SMRĆU UJEDINI VJERNIKE U DUHOVNOJ RADOSTI

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poželio je u čestitki povodom Uskrsa, da ovaj praznik pobjede života nad smrću ujedini vjernike u duhovnoj radosti, njegujući uzajamno poštovanje i toleranciju.

"Povodom najvećeg hrišćanskog praznika - Uskrsa, upućujem iskrene čestitke svim vjernicima u Republici Srpskoj i BiH koji praznuju po gregorijanskom kalendaru", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je naglasio da je dan Hristovog uskrsnuća snažan podsticaj da se uvažavanjem i solidarnošću gradi budućnost zasnovana na hrišćanskim vrijednostima.

"​Želim vam da Uskrs proslavite u dobrom zdravlju, miru, blagostanju i istinskoj radosti", poručio je Dodik.

ĐOKIĆ ČESTITAO USKRS

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić čestitao je Uskrs vjernicima katoličke vjeroispovijesti, istakavši da ovaj praznik podsjeća na snagu vjere, strpljenja i zajedništva – vrijednosti koje su temelj svakog drštva.

"Uskrs je praznik pobjede života nad smrću, nade nad beznađem i svjetlosti nad tamom. U vremenu kada se nemiri teško stišavaju i kada se strasti lako rasplamsaju, posebno je važno da budemo istinski vjernici, da poštujemo jedni druge i njegujemo međusobno razumijevanje", poručio je Đokić.

On je vjernicima katoličke vjeroispovijesti poželio da radost Hristovog uskrsenja obasja njihove domove i srca, donese mir i slogu među ljudima.

"Uvjeren sam da će nas ovaj sveti praznik osnažiti i podstaći na međusobno uvažavanje, solidarnost i trajno njegovanje ljudskog dostojanstva", istakao je Đokić.

PRANjIĆ: VJERNICI DA BUDU GRADITELjI POVJERENjA

Potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić poručio je da je Uskrs praznik koji podsjeća da je svjetlo jače od tame, dobro od zla i život od smrti.

Čestitajući katoličkim vjernicima Uskrs, Pranjić je poručio da ovaj praznik u sebi nosi poruku pobjede života, nade i novog početka.

"To je vrijeme kada smo pozvani da obnovimo vjeru u čovjeka, u zajedništvo i u snagu dobra koje gradimo jedni prema drugima. U vremenu izazova i nesigurnosti, uskrsna poruka poziva nas na nadu, strpljenje, međusobno poštovanje i solidarnost, kako bismo zajedno gradili društvo mira, razumijevanja i dostojanstva svakog čovjeka", poručio je Pranjić.

On je poželio vjernicima da, vođeni uskrsnom radošću, budu nosioci nade, graditelji povjerenja i ljudi koji će svojim djelima svjedočiti vjeru, dobrotu i zajedništvo.

"Samo zajedno, u međusobnom poštovanju i solidarnosti, možemo graditi sigurniju i pravedniju budućnost za naš narod i sve ljude dobre volje", navodi se u čestitki.

(Srna)