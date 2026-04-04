Njemačka: Mladić aktivirao eksplozivnu napravu u vozu, prijetio da će pobiti putnike

04.04.2026 10:12

Полицајац стоји на перону станице Зигбург гдје је паркиран воз Дојче бан ИЦЕ, у Зигбургу, Њемачка, рано у петак, 3. априла 2026. године, након што је мушкарац ухапшен у четвртак након што је пријетио нападом на брзи воз.
Foto: Tanjug/Roberto Pfeil/dpa via AP

Protiv dvadesetogodišnjeg muškarca koji je u četvrtak, 2. aprila, u superbrzom vozu na relaciji Ahen (Aachen) – Frankfurt aktivirao eksplozivno sredstvo i prijetio putnicima nožem, određen je istražni pritvor.

Državno tužilaštvo u Diseldorfu (Düsseldorf) vodi istragu zbog višestrukog pokušaja ubistva, pokušaja nanošenja tjelesnih povreda, te kršenja zakona o eksplozivnim sredstvima.

Incident se dogodio kada je osumnjičeni aktivirao za sada nepoznato pirotehničko sredstvo, što je dovelo do povređivanja 12 putnika. Svjedoci navode da je muškarac prijetio da će ubiti putnike, dok je nekoliko hrabrih putnika uspjelo savladati napadača i zaključati ga u toalet dok policija nije stigla na stanicu Zigburg/Bon (Siegburg/Bonn).

Državno tužilaštvo takođe ne isključuje političku pozadinu djela, jer je osumnjičeni poznat kao pripadnik ekstremno desne scene u Njemačkoj. Ove okolnosti dodatno otežavaju istragu i potencijalno otvaraju pitanja o motivaciji napada.

Pojedini medijski izvještaji ukazuju i na moguće psihičke probleme osumnjičenog, što bi moglo biti relevantno u daljem postupku. Policija i pravosudni organi nastavljaju prikupljati dokaze i sprovoditi ispitivanja kako bi se razjasnile sve okolnosti incidenta.

(Radio Sarajevo)

