Zatvaranje Hormuškog moreuza gura cijene nafte ka rekordima

04.04.2026 09:14

Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.
Foto: Tanjug/AP/Stephanie Scarbrough

Američka investiciona banka istakla je da će se nafta uskoro kretati na nivou od 120-130 dolara po barelu, prenio je Rojters.

Cijene nafte su ponovo skočile, pa je američka sirova nafta WTI došla na 111,50 dolara po barelu, čime je prestigla referentnu naftu Brent koja je išla po 109 dolara po barelu u četvrtak, nakon čega su berze zatvorene zbog uskršnjih praznika.

Osnovna pretpostavka Džej Pi Morgana je da će se tokovi energije na kraju ponovo nastaviti kroz Hormuški moreuz, gdje je brodski saobraćaj u kolapsu od početka marta.

Iran selektivno dozvoljava određenim brodovima da prolaze kroz najvitalniji nafti put na svijetu, kroz koje je prije rata prolazilo 20 odsto dnevnog svjetskog protoka nafte i tečnog prirodnog gasa (LNG).

Čak i ako bi se Hormuški moreuz danas bezuslovno otvorio za sav saobraćaj, globalnoj proizvodnji nafte i lancima snabdijevanja rafinerijom bi bilo potrebno najmanje tri do šest mjeseci da se normalizuju na nivoe prije rata, prenosi Oil prajs.

Tagovi :

Hormuški moreuz

Nafta

Cijene goriva

Iran

