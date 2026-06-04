Dodik uručio guverneru Sankt Peterburga Orden zastave Republike Srpske

Milorad Dodik uručio je guverneru Sankt Peterburga Aleksandru Beglovu Orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem i predložio održavanje zajedničke sjednice vlada Srpske i Sankt Peterburga.

"Uručio sam guverneru Sankt Peterburga Aleksandru Beglovu Orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem i predložio sam održavanje zajedničke sjednice vlada Srpske i Sankt Peterburga", rekao je lider SNSD-a.

Uručio sam guverneru Sankt Peterburga Aleksandru Beglovu Orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem i predložio sam održavanje zajedničke sjednice vlada Srpske i Sankt Peterburga.



Nastavićemo da radimo i da iduće godine obilježimo 20 godina naše uspješne saradnje. To će… pic.twitter.com/t0H2q7joUH — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 4, 2026

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je saradnja Republike Srpske i Rusije već dvadeset godina na veoma visokom političkom nivou i da je uvjeren da će sa Sankt Peterburgom biti realizovano nekoliko važnih projekta.

Poslije sastanka sa guvernerom Sankt Peterburga Aleksandrom Beglovom, Dodik je rekao da je saradnja uspješna i u drugim oblastima te da će naredne godine biti obilježeno njeno dvadesetogodišnje trajanje.

On je iskazao uvjerenje da će zatopljavanjem međunarodnih odnosa na planu ekonomije sa Sankt Peterburgom biti razvijeno nekoliko bitnih projekata.

"Još jedan uspješan sastanak sa gubernatorim Sankt Peterburga Aleksandrom Beglovom i očekujem da Beglov posjeti Republiku Srpsku", rekao je Dodik medijima iz Republike Srpske.

Dodik je napomenuo da je Republika Srpska uvijek bila protiv sankcija koje je Evropa uvodila Rusiji.

"Republika Srpska, zahvaljujući saradnji sa vrhom Ruske Federacije, nikada nije bila u dilemi da se usprotivi sankcijama", istakao je Dodik i dodao da Rusija razumije da je političko Sarajevo veoma često podržavalo sankcije, bez zajedničkog dogovora u BiH.

On je iskazao zadovoljstvo što prisustvuje Međunarodnom ekonomskom forumu koji se održava u Sankt Peterburgu jer to govori da je Republika Srpska cijenjena i da je jasno da želi mir i da sarađuje.

Sarajevo, zbog nemoći svoje, kaže Dodik, pokušava da priča o navodnim malignim ruskim uticajima. "Ni jedna riječ nije došla, a da nije bila napad na Rusiju", rekao je Dodik.

Ocijenio je da Brisel i ostale strukture sa Zapada više ruše BiH nego Rusija koja se zalaže za slovo Dejtonskog sporazuma, što čuva BiH.

"Sarajevo nudi iluziju da može da ovlada BiH. Ne može. Mogu samo da ovladaju onim što kontrolišu", zaključio je Dodik.