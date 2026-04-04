Zbog bure pod Velebitom na snazi zabrana saobraćaja za pojedine grupe vozila

04.04.2026 09:42

Двије жене ходају улицом за вријеме јаког вјетра и кише. Једној вјетар ломи кишобран
Foto: Tanjug/AP/Johan Nilsson

Na Hrvatskom primorju duva bura, a pod Velebitom s olujnim udarima, zbog čega je na snazi zabrana saobraćaja za pojedine kategorije vozila, saopštio je jutros Hrvatski autoklub (HAK).

U saopštenju se navodi da je na snazi zabrana saobraćaja na Jadranskoj magistrali (DC8) između Sibinja Krmpotskog i Svete Marije Magdalene za I i II kategoriju vozila, prenio je Indeks.

Ističe se da je za sva vozila otvoren autoput A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Sveti Rok i Posedarje, kao i DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, kao i Paški most.

Hrvatska

bura

Hrvatski autoklub HAK

Velebit

