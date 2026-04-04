Raste vodostaj Drine, zatvoren parking na obali

04.04.2026 08:52

Мутна ријека Дрина усљед повећања водостаја у Зворнику
Protok rijeke Drine na Hidroelektrani "Mali Zvornik" iznosi 1.060, a na Hidroelektrani "Bajina Bašta" 700 kubnih metara u sekundi, saopšteno je danas iz Službe civilne zaštite Zvornik.

Zbog porasta vodostaja zatvoren je parking na obali Drine u Zvorniku.

Rijeke Sapna i Hoča na području grada Zvornika nalaze se u svojim koritima, sa popunjenošću od oko 60 odsto. I rijeka Drinjača je u svom koritu, piše Srna.

Nadležne gradske službe prate situaciju na terenu, uz apel građanima, posebno onima koji žive u priobalnim područjima, da budu oprezni i da prate zvanična obavještenja.

