Raste vodostaj Drine, zatvoren parking na obali

Protok rijeke Drine na Hidroelektrani "Mali Zvornik" iznosi 1.060, a na Hidroelektrani "Bajina Bašta" 700 kubnih metara u sekundi, saopšteno je danas iz Službe civilne zaštite Zvornik.

Zbog porasta vodostaja zatvoren je parking na obali Drine u Zvorniku.

Rijeke Sapna i Hoča na području grada Zvornika nalaze se u svojim koritima, sa popunjenošću od oko 60 odsto. I rijeka Drinjača je u svom koritu, piše Srna.

Nadležne gradske službe prate situaciju na terenu, uz apel građanima, posebno onima koji žive u priobalnim područjima, da budu oprezni i da prate zvanična obavještenja.