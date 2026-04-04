Tragedija! Zid stadiona se srušio na navijače, ima poginulih, teško povrijeđeni žene i djeca

04.04.2026 08:15

Хитна и људи испред стадиона у Перуу гдје је зид пао на навијаче
Foto: Printscreen/X

Strašne vijesti dolaze nam ovog jutra iz Južne Amerike, tačnije iz Perua. U Limi je najmanje jedna osoba poginula, a preko 47 ljudi je povrijeđeno kada je došlo do rušenja zida na stadionu "Alehandro Viljanueva" u ovom gradu, prema pisanju lokalnih medija.

Ministarstvo zdravlja Perua navodi da je došlo do rušenja dijela strukture tribine, a da je istraga u toku, te da u ovom momentu nisu spremni da daju bilo kakve dodatne informacije.

Si-en-en je istakao da je do tragedije došlo tokom prazničnog okupljanja navijača pred predstojeći katolički Vaskrs, a koje je služilo kao određena uvertira za utakmicu tokom vikenda kada će se sastati Alijansa iz Lima i Universitario.

Nije i dalje najjasnije kako je došlo do samog rušenja zida. Mnogi su u prvi mah mislili da je u pitanju nesrećni slučaj, međutim, vatrogasci sa lica mjesta demantovali su da je došlo do obrušavanja dijela tribine. Neki lokalni mediji čak pišu da je došlo do obračuna dvije grupe navijača, te da je nakon toga nastao opšti stampedo i da su mnogi od navijača zatim pregaženi u gužvi.

Neki izvori navode da je broj povrijeđenih i preko 60. Ministar zdravlja Huan Karlos Velasko je potvrdio da je među povređenima i troje maloljetnika, kao i mnoge žene.

Zbog svega toga proglašeno je vanredno stanje u bolnicama u Limi kako bi se što prije zbrinuli povrijeđeni.

