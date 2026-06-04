Kakvo će biti vrijeme za vikend?

U Republici Srpskoj za predstojeći vikend biće promjenljivo i toplo vrijeme sa kišom, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Subota - pretežno oblačno sa kišom

U subotu, 6. juna, biće pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i maksimalnom temperaturom vazduha od 24 do 30 stepeni Celzijusovih.

Nedjelja - pretežno sunčano

Drugog dana vikenda biće pretežno sunčano, uz promjenljivu oblačnost i toplo, ali će poslije podne doći će do umjerenog razvoja oblačnosti od jugozapada ka istoku, koja mjestimično može usloviti slabu kišu ili kratkotrajni pljusak.

Maksimalna temperaturom vazduha biće od 26 do 31 stepen Celzijusov.

Ponedjeljak - sunčano i toplije

U ponedjeljak, 8. juna, nastavlja se sunčano i toplije vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, ali će sredinom dana doći do umjerenog razvoja oblačnosti od jugozapada ka istoku, lokalno sa kišom i pljuskom s grmljavinom.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 26 do 32, u višim predjelima od 23 stepena Celzijusova.