Uznemirujući snimci nakon tragedije u Limi: Klub tvrdi da se tribina nije srušila

Fudbalski svijet potresla je jutros vijest o navodnom rušenju dijela tribine stadiona "Alehandro Viljanueva" u glavnom gradu Perua, Limi, nakon čega je jedna osoba poginula, a više od 60 povrijeđeno, prema nezvaničnim informacijama koje prenose lokalni mediji.

Sve se dogodilo tokom prazničnog okupljanja navijača pred predstojeći Uskrs i derbi meč između Alijance iz Perua i Universitarija, a sada sa lica mjesta stižu i nešto drugačije informacije o ovom događaju.

Naime, klub Alijanca Lima koji igra na stadionu "Alehandro Viljanueva" se oglasio saopštenjem u kojem navodi da žali zbog tragičnog događaja, ali da navodi da prema nezvaničnim informacijama nije došlo do urušavanja konstrukcije stadiona.

Peru’s Health Minister Juan Carlos Velasco confirms one dead and 47-60 injured after a structural collapse at Alejandro Villanueva Stadium in La Victoria, Lima. SAMU units and firefighters responded; three victims moved to Arzobispo Loayza Hospital. #Peru #Lima pic.twitter.com/1DVWQra9fl — GeoTechWar (@geotechwar) April 4, 2026

Vatrogasna brigada i njen šef Markos Pahuelo su istakli da je struktura južne tribine očuvana i da d‌jeluje da je u dobrom stanju, odnosno da nije bilo nikakvih otkinutih dijelova, prenosi Telegraf.

Neki mediji navodno tvrde da je došlo do okršaja navijača, poslije čega se dogodio stampedo iz kojeg pojedini nisu mogli da se izvuku. Sa terena stižu uznemirujući snimci na kojima se mogu vid‌jeti kako povrijeđeni leže na zemlji i traže pomoć.

🇵🇪 Un derrumbe en una pared del Estadio Alejandro Villanueva provocó al menos 60 heridos durante el banderazo de Alianza Lima, previo al clásico contra Universitario, según informó Canal N.#peru pic.twitter.com/9DtfyRT0Gn — Franco (@NoticiaFranco) April 4, 2026

Iako je došlo do tragedije, navodi se da je i dalje planirano da se meč između Alijance i Universitarija odigra u subotu uveče.

Upozoravamo da snimci mogu biti uznemirujući za pojedine čitaoce.