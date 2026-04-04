Zvali su je "princeza sa Dedinja": Kćerka predsjednika SFRJ bila ljepotica, umrla od droga, a za njom preminuli sestra i otac

Mirjana Mira Mijatović, beogradska "princeza sa Dedinja" i kćerka drugog predsjednika Predsjedništva SFRJ Cvijetina Mijatovića, imala je život koji je isprva ličio na filmsku priču, ali je okončan stravičnim krajem.

Pjesma “Sama” beogradske grupe VIA Talas, čiji je Mira bila član, i danas mami pažnju mlađih generacija na društvenim mrežama, a stihovi ove numere kao da su predvid‌jeli njenu tužnu sudbinu.

Mira i njena sestra Maja odrastale su pod budnim okom javnosti i u sjenci političke moći svog oca, koji je naslijedio Josipa Broza Tita na čelu države.

Zbog života u luksuznoj rezidenciji, Mira je dobila nadimak “princeza sa Dedinja”. Ipak, rano d‌jetinjstvo obilježila joj je stravična tragedija jer je sa samo devet godina izgubila majku, glumicu Sibinu Mijatović, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći. Nakon toga, njen otac se oženio našom slavnom glumicom Mirom Stupicom.

Žurke sa elitom i anegdota sa Brežnjevom

Njihova dedinjska vila bila je glavno mjesto okupljanja urbane beogradske elite osamdesetih. Na glamuroznim žurkama sestara Mijatović, koje je obezbjeđivala policija, redovni gosti bili su Milan Mladenović, Bojan Pečar, Bebi Dol, Sonja Savić, Margita Stefanović i drugi poznati umjetnici tog vremena.

Mira je 1981. godine, zajedno sa svojim tadašnjim emotivnim partnerom Bojanom Pečarom, osnovala muzički sastav VIA Talas.

Snimili su čuveni album “Perfektan dan za banana ribe”, a jedan od najpoznatijih nastupa imali su na Tašmajdanu, kao predgrupa Idolima.

Prah koji je uništio sve

Njihov talenat primijetio je i Goran Bregović, koji ih je pozvao u Sarajevo da snimaju, ali bend se nakon toga ubrzo raspao 1983. godine uslijed kreativnog neslaganja. Mira je nakon toga bila redovan gost kultnog beogradskog kluba “Akademija”. Svi su je pamtili kao prelijepu d‌jevojku koju su poredili sa holivudskom divom Avom Gardner.

Međutim, ubrzo je uslijedio pad u mračni svijet narkotika. Poznati novinar Peca Popović za portal “Presstiz” otkrio je da je svjedočio tome da su Mira i Maja upale u kandže zavisnosti, a zbog stidljivosti i lijepog vaspitanja, krile su svoju slabost i izbjegavale prijatelje kada im je bivalo loše.

Kraj života Mire Mijatović bio je više nego tragičan. Preminula je 1991. godine, u tridesetoj godini života, od prekomjerne doze heroina. Smrt kćerke predsjednika države prošla je nezapaženo u javnosti i držana je u tajnosti, a samo nekoliko mjeseci kasnije preminula je i njena sestra Maja.

Slomljen zbog neizrecivog gubitka obje kćerke, Cvijetin Mijatović je preminuo samo dvije godine kasnije, 1993. godine, i sahranjen je u porodičnoj grobnici pored svojih kćerki i prve supruge, prenosi Blic.