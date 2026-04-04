Eksplozija u Izraelskom centru

Holandska policija pokrenula je istragu eksplozije koja se dogodila tokom noći u Izraelskom centru u gradu Najkerku, u centralnoj Holandiji.

Iz policije navode da nema informacija o povrijeđenima, a šteta na lokaciji, kojom upravlja dobrotvorna organizacija "Hrišćani za Izrael", je minimalna.

Nije jasno da li je incident povezan sa nizom napada na jevrejske lokacije u Evropi od rata u Iranu, prenosi Srna.

Policija je saopštila da nije bilo hapšenja i pozvala je očevice da se jave ukoliko imaju informacije o incidentu.