Eksplozija u Izraelskom centru

04.04.2026 10:46

Припадници холандске полиције, њих четири, униформисани крећу на задатак

Holandska policija pokrenula je istragu eksplozije koja se dogodila tokom noći u Izraelskom centru u gradu Najkerku, u centralnoj Holandiji.

Iz policije navode da nema informacija o povrijeđenima, a šteta na lokaciji, kojom upravlja dobrotvorna organizacija "Hrišćani za Izrael", je minimalna.

Nije jasno da li je incident povezan sa nizom napada na jevrejske lokacije u Evropi od rata u Iranu, prenosi Srna.

Policija je saopštila da nije bilo hapšenja i pozvala je očevice da se jave ukoliko imaju informacije o incidentu.

Holandija

Eksplozija

Izraelski centar Holandija

Iran

Jevreji

