Logo
Large banner

Služen parastos i položeni vijenci na spomen-obilježju poginulim pripadnicima MUP-a

04.04.2026 10:58

Komentari:

0
Полагање вијенаца код Централног спомен-обиљежја страдалим припадницима МУП-а у Бањалуци, 4. априла 2026. године. Синиша Каран одаје пошту, иза њега Ненад Стевандић, Жељка Цвијановић и Саво Минић.
Foto: ATV

Kod Centralnog spomen-obilježja stradalim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Banjaluci služen je parastos i položeni vijenci povodom obilježavanja Dana policije - 4. aprila.

Njegovo preosveštenstvo episkop marčanski Sava služio je parastos stradalim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske kod Centralnog spomen-obilježja u Banjaluci.

Pomenu su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostrešević.

Željko Budimir

Prisustvovali su i delegacija Srbije, u kojoj su načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, direktor Policije Dragan Vasiljević, predstavnici Bezbjednosno-informativne agencije i ambasador Srbije u BiH Ivan Todorov.

Na pomenu je i delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za grad Moskvu.

Parastosu su prisustvovali i porodice poginulih pripadnika MUP-a, te predstavnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka i delegacija Oružanih snaga BiH.

Parastos

Počast poginulim pripadnicima policije došli su da odaju i predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske, Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Savez logoraša Republike Srpske i Gradske uprave Banjaluka.

Nakon parastosa i polaganja vijenaca, održaće se centralna svečanost u Centru za obuku u Zalužanima, gdje je planirana pokazna vježba pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice, Žandarmerije i Uprave za vazduhoplovstvo.

Za odbranu Republike Srpske život je položilo više od 780 pripadnika MUP-a.

Policija Srpske svoju ulogu temelji na ratnom nasljeđu zaštite naroda i nastavlja da djeluje kao jedan od ključnih stubova bezbjednosti, stabilnosti i pravnog poretka.

Podijeli:

Tagovi :

Dan policije Republike Srpske

Parastos

Banjaluka

polaganje vijenaca

Siniša Karan

Željko Budimir

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

06

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

08

04

Mediji pišu: Počeli pregovori o prekidu vatre na 45 dana?

07

54

U kakvom je stanju gasovod? Orban krenuo ka mađarsko-srpskoj granici

07

50

Gdje je pomoć u FBiH?: Kako su akcize sporne samo u Republici Srpskoj

07

46

Otac Ilona Maska tvrdi da je Epstin živ

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner