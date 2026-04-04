Služen parastos i položeni vijenci na spomen-obilježju poginulim pripadnicima MUP-a

Kod Centralnog spomen-obilježja stradalim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Banjaluci služen je parastos i položeni vijenci povodom obilježavanja Dana policije - 4. aprila.

Njegovo preosveštenstvo episkop marčanski Sava služio je parastos stradalim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske kod Centralnog spomen-obilježja u Banjaluci.

Pomenu su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostrešević.

Prisustvovali su i delegacija Srbije, u kojoj su načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, direktor Policije Dragan Vasiljević, predstavnici Bezbjednosno-informativne agencije i ambasador Srbije u BiH Ivan Todorov.

Na pomenu je i delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za grad Moskvu.

Parastosu su prisustvovali i porodice poginulih pripadnika MUP-a, te predstavnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka i delegacija Oružanih snaga BiH.

Počast poginulim pripadnicima policije došli su da odaju i predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske, Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Savez logoraša Republike Srpske i Gradske uprave Banjaluka.

Nakon parastosa i polaganja vijenaca, održaće se centralna svečanost u Centru za obuku u Zalužanima, gdje je planirana pokazna vježba pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice, Žandarmerije i Uprave za vazduhoplovstvo.

Za odbranu Republike Srpske život je položilo više od 780 pripadnika MUP-a.

Policija Srpske svoju ulogu temelji na ratnom nasljeđu zaštite naroda i nastavlja da djeluje kao jedan od ključnih stubova bezbjednosti, stabilnosti i pravnog poretka.