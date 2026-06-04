Kim Džong Un širi nuklearni arsenal: Obišao fabriku, govorio o "najžešćim neprijateljima"

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un pozvao je na "eksponencijalno" širenje nuklearnog arsenala svoje zemlje tokom posjete novoj fabrici za proizvodnju nuklearnog materijala, javila državna novinska agencija KCNA.

Kim je rekao da je proizvodni kapacitet za nuklearni materijal za oružje više nego udvostručen u proteklih pet godina i naložio zvaničnicima da dodatno povećaju proizvodnju da bi se ispunili dugoročni strateški ciljevi.

Tokom posjete, on je obaviješten o novim proizvodnim procesima koji uključuju napredniju tehnologiju i pregledao je trenutne ciljeve proizvodnje i buduće planove, navodi KCNA.

Na fotografijama koje su objavili državni mediji vidi se Kim dok hoda između redova opreme u obliku cilindra unutar objekta, što bi, prema analitičarima, moglo da znači da se lokacija nalazi u glavnom nuklearnom kompleksu u Jongbjonu.

Kim je rekao da je proširenje neophodno s obzirom na pogoršanje bezbjednosnih prijetnji i dugotrajnu konfrontaciju sa "najžešćim neprijateljima".

On je ponovio da Sjeverna Koreja želi da poveća svoj potencijal nuklearnog odvraćanja.

KCNA je prenijela da je istog dana održan ključni konsultativni sastanak o jačanju nuklearnih snaga, na kojem je Kim iznio smjernice za ubrzanje i kvalitativnog i kvantitativnog proširenja nuklearnog arsenala Sjeverne Koreje, prenosi Srna.