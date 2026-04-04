Pajić: Spreča raste, stanje pod kontrolom

Vodostaj rijeke Spreče na području opštine Petrovo i dalje je u porastu, a stanje je trenutno pod kontrolom, rečeno je Srni u Upravi civilne zaštite Republike Srpske.

Prema posljednjem mjerenju, vodostaj Spreče u Petrovu iznosio 451 centimetar, a prije ponoći teren su obišli načelnik opštine Ozren Petković i rukovodilac opštinske Civilne zaštite, izjavila je Srni pomoćnik direktora Sektora za organizaciju, planiranje i obuku u Republičkoj upravi civilne zaštite Biljana Pajić.

- U narednim časovima očekuje se blagi porast vodostaja Spreče, ali to ne bi trebalo napraviti veće probleme. Dobra je stvar je što su pritoke koje se ulivaju u branu Modrac u opadanju - istakla je Pajićeva.

Prema njenim riječima, u Petrovu je zaplavljeno više od 100 hektara poljoprivrednog zemljišta uz Spreču, ali nema ugroženih domaćinstava, a klizište u mjesnoj zajednici Kakmuž ne ugrožava stanovništvo.

- Na području Modriče vodostaj rijeke Bosne je u porastu i prema posljednjem mjerenju iznosio je 193 centimetra, dok je redovna odbrana na 300 centimetara. Pojavio se veći broj klizišta, ali nema ugroženih domaćinstava - istakla je Pajićeva.

Ona je dodala da su u mjesnim zajednicama Tolisa i Krčevljani prekinute putne komunikacije na tri mjesta, zbog čega je saobraćaj usmjeren na alternativne puteve.

- U mjesnoj zajednici Riječani sanirana je putna komunikacija na kojoj je saobraćaj bio u prekidu usljed pojave klizišta - navela je Pajićeva.

Vodostaj rijeke Bosne u Doboju je u opadanju i, prema zadnjem mjerenju, iznosio je 312 centimetara, što je 12 centimetara iznad kote redovne odbrane od poplava.

- Na području Doboja pojavila su se četiri klizišta koja ne ugrožavaju domaćinstva - rekla je Pajićeva.

U opadanju je i vodostaj Usore na području Teslića, ali se u mjesnim zajednicama Čečava i Vrela pojavilo nekoliko klizišta koja ne ugrožavaju stanovništvo.

Na području Banjaluke vodostaj Vrbasa na mjernom mjestu Delibašino selo u 7.30 časova iznosio je 322 centimetra i za 22 centimetra bio je iznad kote redovne odbrane od poplava.

- Vrbas ima tendenciju opadanja i, za sada, ne ugrožava stanovništvo i materijalna dobra - istakla je Pajićeva, podsjećajući da je odluka o proglašenju vanredne situacije u 20 mjesnih zajednica grada Banjaluke i dalje na snazi.

U opštini Srbac Vrbas se izlio na poljoprivredno zemljište u mjestu Stari Martinac i ne ugrožava objekte, ali je preventivno evakuisana starija žena.

Na području Bijeljine zbog pojave klizišta saobraćaj se odvija otežano na dvije kritične tačke na dionici lokalnog puta u mjestu Gornja Krčina.

- Klizišta su aktivna od ranijeg perioda, ali je u međuvremenu izvršena sanacija, no usljed obilnih padavina došlo je do reaktiviranja klizišta na ovim dionicama puta - precizirala je Pajićeva i dodala da se ranije sanirano klizište ponovo aktiviralo i na dionici puta Maleševci-Puškovac.

Prema riječima Pajićeve, klizište se aktiviralo u Donjem Zabrđu, zaselak Posavci, na privatnom imanju i ugrožava voćnjak, ali i liniju dalekovoda.

Na području Srebrenice saobraćaj se na pojedinim lokalnim i nekategorisanim putnim pravcima u brdsko-planinskom dijelu opštine odvija otežano usljed ugaženog snijega na putu, te je obavezna upotreba zimske opreme.

- Svi vodotoci na području ove opštine već drugi dan stagniraju i za sada nema opasnosti od njihovog izlivanja - navela je Pajićeva.

Govoreći o situaciji na području Lopara, Pajićeva je rekla da se u mjestu Vakuf pojavilo klizište, koje ugrožava put, stambene objekte i zemljište.

- Sanacija tog dijela puta vršiće se postavljanjem šipova, da se spriječi dalje otklizavanje. Na klizištima u Piperima i Lipovicama ugroženi su stambeni objekti - navela je Pajićeva i dodala da trenutno situacija nije alarmantna i nema zahtjeva za evakuacijom.

Na području Šekovića putni pravci prema selima Bobari, Milovanovići i Jašari su neprohodni zbog velikog snijega, a službe za čišćenje nemaju mogućnosti da pristupe čišćenju.

- Služba civilne zaštite prati situaciju i redovno održava kontakte sa povjerenicima ovih sela i dostavlja im neophodne lijekove i medicinsku pomoć za stanovništvo. Ova sela imaju uredno snabdijevanje električnom energijom sa povremenim kratkotrajnim prekidima, kao i vodom i mobilna telefonija je u funkciji - istakla je Pajićeva.

Ona je poručila da su timovi Republičke uprave civilne zaštite Srpske i dalje u visokoj fazi pripravnosti.