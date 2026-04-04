Karan: Zahvalnost policiji za požrtvovanost kojom čuva narod i Srpsku

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izrazio je danas zahvalnost svim pripadnicima Policije Republike Srpske za hrabrost i požrtvovanje, kojim čuvaju svoj narod i Republiku Srpsku.

"Govoreći o policiji Republike Srpske, mi govorimo o bedemu Republike Srpske, govorimo o snazi koja je izgrađena voljom naroda, žrtvom generacija i nepokolebljivom odlukom da se sačuva ono što je naše i što nam pripada", rekao je Karan na svečanosti povodom obilježavanja Dana Policije u Centru za obuku u Zalužanima.

Karan je naglasio da Ministarstvo unutrašnjih poslova kao instituciji nije samo dio sistema, već njegova okosnica, simbol stabilnosti i istrajnosti.

Republika Srpska Budimir: Republika Srpska i njena policija svetinje

"Danas više nego ikada moramo da jačamo našu policiju jer tako čuvamo našu Republiku Srpsku. Proslavljajući Dan policije, mi se istovremeno podsjećamo ko smo, šta branimo i zašto nikada ne smijemo popustiti u našoj ulozi", istakao je Karan.

Karan je naveo da se danas sa dubokim poštovanjem i iskrenom zahvalnošću sjećamo 782 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji su svoje živote dali za Republiku Srpsku, ali i svih pripadnika Policije koji su živote dali obavljajući svoje zadatke, prenosi Srna.

Republika Srpska Cvijanović: Policija svakodnevno pokazuje šta su ugled, čast i garancija slobode

"Njihova žrtva je najviša cijena slobode koju danas živimo. U njoj je sadržana hrabrost, čast i nepokolebljiva odanost otadžbini", istakao je Karan.

Karan je naveo da je zbog njihove žrtve potrebno da danas budemo jedinstveni, čvrsti i istrajni u svakom izazovu.

"Ta žrtva nas obavezuje da nikad ne zaboravimo. Jer narod koji pamti svoje heroje zna kuda ide i zna šta brani", naveo je Karan.

On je dodao da bezbjednost nije privilegija, već osnovno pravo svakog stanovnika Republike Srpske.

Republika Srpska Služen parastos i položeni vijenci na spomen-obilježju poginulim pripadnicima MUP-a

"Ona je preduslov dostojanstvenog života i najčešći oslonac svakog uređenog društva. I upravo to pravo svakodnevno i bez kompromisa brani 7.200 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, od kojih je 5.500 pripadnika policijskih službi", naveo je Karan.

Karan je rekao da danas proslavljamo Dan policije i govorimo o hrabrosti, o požrtvovanosti i o časti.

"Govorimo o snazi Republike Srpske koja se ogleda upravo u onima koji je svakodnevno čuvaju. Jer snažan MUP znači sigurnu Republiku Srpske. A sigurna Srpska znači stabilnu i izvjesnu budućnost za sve naše građane", rekao je Karan.

Prema njegovim riječima, institucije Republike Srpske kontinuirano razvijaju i jačaju Policiju Srpske, institucionalno, kadrovski i materijalno.

"Odlučno se suprotstavljamo svakom pokušaju da se umanji njena snaga, njene nadležnosti ili njena sposobnost da efikasno štiti naš narod i ustavni poredak", rekao je Karan.