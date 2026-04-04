Logo
Large banner

Budimir: Republika Srpska i njena policija svetinje

Izvor:

SRNA

04.04.2026 13:00

Komentari:

0
Жељко Будимир полаже вијенце и одаје почаст погинулим припадницима МУП-а на Дан полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir istakao je danas u Zalužanima da je upravo na današnji dan 1992. godine počela prva borba za Republiku Srpsku, te da su Republika Srpska i njena policija svetinje.

Budimir je na centralnoj svečanosti povodom obilježavanja Dana policije - 4. aprila, rekao da je prošla godina bila možda jedna od najtežih od 1995. godine zbog eskalacije krize izazvane intervencijom takozvanog visokog predstavnika.

On je naglasio da Republika Srpska ove 34 godine potvrđuje svoje postojanje svaki dan, jer je svaki dan napadaju.

"Ništa u BiH ne tražimo, nego ono što piše u Ustavu. To svaki dan gaze, ubili su Dejtonski sporazum i de fakto i de jure. Najviše ga ubija Ustavni sud BiH. U takvoj zemlji raditi kao pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova nije nimalo lako", rekao je Budimir.

On je dodao da je u takvim okolnostima jasno zašto su Republika Srpska i njena policija svetinje.

"Republika Srpska ima budućnost. To su, između ostalih, naši kadeti i učenici Srednje škole unutrašnjih poslova. I sva djeca u Republici Srpskoj znaju da su bezbjedni kad vide pripadnika policije. Nije pripadnik policije Republike Srpske samo Srbin, nego i Bošnjak i Hrvat, i tako će i biti. Mi ne štitimo samo srpski narod, nego sve građane Republike Srpske", poručio je Budimir.

Podijeli:

Tagovi :

Željko Budimir

Dan policije Republike Srpske

MUP Republike Srpske

Centar za obuku Zalužani

Policija Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner