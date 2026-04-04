U SAD-u pronađena žena koja je nestala prije 32 godine

Žena koja je nestala prije gotovo 32 godine kao trinaestogodišnjakinja u Arizoni pronađena je živa, ali je istražiteljima otkrila da nije bila oteta, već je pobjegla od kuće. Kristina Mari Plante (Christina Marie Plante), danas četrdesetčetvorogodišnjakinja koja živi pod drugim imenom, rekla je istražiocima za neriješene slučajeve iz Kancelarije šerifa okruga Gila da su joj u bijegu pomogli članovi porodice, piše NBC njuz.

Bivši istražitelj tvrdi da je slučaj odavno riješen

Međutim, Teri Hadžens (Terry Hudgens), bivši zamjenik šerifa okruga Gila koji je prvobitno istraživao nestanak tinejdžerke poznate kao „Tina“, izjavio je da je zbunjen iznenadnim interesovanjem za slučaj za koji tvrdi da je riješen nedugo nakon prijave nestanka.

Prema njegovim riječima, Kristinin otac imao je starateljstvo, ali je ona željela da živi sa majkom. Dogovorile su se da se nađu dok je djevojčica išla u obližnju štalu da brine o svom konju. Majka i kći potom su se odvezle do aerodroma u Finiksu i odletjele van države, „a možda i van zemlje“, rekao je.

Hadžens je dodao da je istraga obustavljena nakon što je utvrđeno da je Plante na sigurnom. „Radilo se o sporu oko starateljstva“, zaključio je.

Zamjenik šerifa: Slučaj nikad nije zatvoren, mislili smo da je oteta

Glavni zamjenik šerifa Džejms Lahti (James Lahti) potvrdio je da je Hadžens vodio početnu potragu, ali je naglasio da slučaj nikada nije službeno zatvoren.

„To je podatak koji nismo imali prije nego što smo je pronašli“, rekao je Lahti u petak. „Sve do tada nismo znali gdje je i polazili smo od pretpostavke da je oteta.“

Lahti je takođe potvrdio da im je Plante rekla kako su joj određeni članovi porodice pomogli da nestane, ali nije iznosio dodatne detalje.

„Još uvijek istražujemo šta se dogodilo i obavještavaćemo javnost kako se budu pojavljivale nove informacije“, poručio je.

Šerif okruga Gila Adam Šepard (Adam Shepherd) privukao je nacionalnu pažnju objavom u srijedu da je Plante pronađena. Iz njegovog ureda su saopštili da, iz poštovanja prema njenoj privatnosti, neće objavljivati nikakve detalje o njenoj trenutnoj lokaciji.

Željela je novi život

Kapetanica Džejmi Garet (Jamie Garrett), zamjenica šerifa koja je pronašla Plante, otkrila je da je djevojčica otišla dobrovoljno uz pomoć članova porodice sa kojima je ostala u kontaktu.

„Bila sam zapanjena“, izjavila je Garet. „Pretpostavljam da nije bila srećna tamo gdje je i sa kime je živjela pa je pobjegla.“

Garet je ispričala da je Plante rekla kako su istražitelji vjerovali da je oteta i da se to tretira kao krivično djelo.

Istražiteljica nije otkrila kako su tačno locirali Plante, ali je navela da ona nije željela biti pronađena. „Rekla je da je to bilo davno, da je to bio neki prošli život. Ona sada živi svoj odrasli život, ima svoju porodicu i to je nešto o čemu više i ne razmišlja“, kazala je Garet.

Detalji nestanka iz 1994.

Plante je živjela u gradiću Star Veli (Star Valley) kada je nestala 16. maja 1994. godine. Posljednji put je viđena na putu prema štali gdje je držala konja.

Lokalni list Pejson raundup (The Payson Roundup) je u članku od 18. maja 1994. citirao tadašnjeg istražitelja Hadžensa, koji je rekao da je Plante „prijateljima pominjala bijeg. Ali niko to nije shvatao previše ozbiljno jer nisu mislili da bi ikada otišla bez svog konja i brata“.

U to vrijeme, Plante je živjela sa tetkom i ujakom koji su ponudili nagradu od 10.000 dolara za informaciju o njenoj lokaciji. Njeno ime uneseno je u nacionalne baze podataka o nestaloj djeci.

Dostupni podaci pokazuju da je žena sa njenim imenom i datumom rođenja živjela u Portlandu u Oregonu od juna 2004. do maja 2006, ali lokalna policija nije imala kontakt sa tom osobom.