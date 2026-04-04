Evropska sila uvela promjena: Nema napuštati zemlju bez odobrenja vojske

Od 1. januara 2026. svi muškarci starosti između 17 i 45 godina moraju da pribave odobrenje u karijernom centru Bundesvera ukoliko žele da napuste Njemačku na duže od tri mjeseca - bez obzira na to da li je riječ o studijama u inostranstvu, poslu ili dužem putovanju.

Ova obaveza sada važi trajno, a ne više samo u slučaju vanrednog stanja ili odbrane, odnosno u situacijama konkretne vojne prijetnje. Izmena je stupila na snagu u okviru Zakona o modernizaciji vojne obaveze, uglavnom neprimjećeno, piše Berliner Cajtung.

Konkretno, izmijenjen je član 2 Zakona o vojnoj obavezi (WPflG). Do sada su odredbe člana 3, koji reguliše obavezu pribavljanja odobrenja za duže boravke u inostranstvu, važile isključivo u dve ekstremne situacije: u slučaju vanrednog stanja, odnosno povećane spoljne prijetnje koju utvrđuje Bundestag ili NATO, kao i u slučaju odbrane, kada je teritorija Njemačke zaista napadnuta oružanom silom, prenosi Telegraf.

Od početka godine, međutim, ova odredba važi i van tih izuzetnih situacija - dakle u redovnim okolnostima. Portparolka Ministarstva odbrane potvrdila je za Ippen.Media novu obavezu pribavljanja odobrenja.

"Pozadina i osnovna ideja ove regulative je pouzdana i sveobuhvatna evidencija vojnih obveznika za slučaj potrebe", objasnila je.

Potrebno je, kako kaže, "znati ko se eventualno duže vreme nalazi u inostranstvu u slučaju vanredne situacije".

Ministarstvo priznaje "dalekosežne posljedice"

Istovremeno, Ministarstvo je priznalo da su posljedice ove mjere "dalekosežne". Trenutno se radi na "preciziranju pravila za odobravanje izuzetaka od obaveze pribavljanja dozvole", kako bi se "izbjegla nepotrebna birokratija".

Međutim, portparolka je zamolila za razumijevanje jer ne može da prejudicira ishod tekućeg procesa razmatranja. Konačan opis procedure "trenutno još nije moguć", navodi.

Iako član 3 Zakona o vojnoj obavezi predviđa da se odobrenja u načelu izdaju - što znači da odbijanje nije predviđeno - podnošenje zahtjeva ostaje obavezno. Koje posljedice prijete ukoliko muškarac ne pribavi odobrenje prije odlaska u inostranstvo, Ministarstvo nije preciziralo.

Obaveza pribavljanja dozvole dio je šireg reformskog paketa. Savezna vlada planira da do 2035. poveća broj pripadnika Bundesvera sa sadašnjih oko 184.000 na između 255.000 i 270.000 vojnika. U tu svrhu, svi mladi rođeni od 2008. godine dobiće upitnik u kojem se, između ostalog, ispituje spremnost za služenje vojnog roka. Za muškarce je popunjavanje obavezno, za žene dobrovoljno - jer Ustav predviđa vojnu obavezu samo za muškarce.

Masovna ljekarska procjena tek slijedi

Sama procjena sposobnosti za služenje vojnog roka uvodiće se postepeno. Tokom 2026. godine biće najprije ljekarski pregledani oni koji su u upitniku izrazili spremnost. Sveobuhvatna procjena svih mladih muškaraca uslijediće kasnije. Princip dobrovoljnosti ostaje nepromijenjen: niko neće biti primoran na služenje pod oružjem.

Za milione muškaraca u Njemačkoj za sada ostaje nejasno kako će nova obaveza pribavljanja dozvole za odlazak u inostranstvo izgledati u praksi – i šta se dešava ukoliko za nju jednostavno ne znaju.