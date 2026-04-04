Dodik: Očuvanje policije jedan od najvažnijih političkih uspjeha

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je osnivanje Policije Republike Srpske jedna od najvažnijih odluka, te da je njeno očuvanje jedan od najvažnijih političkih uspjeha.

"Nikada ne smijemo zaboraviti reformu, napakovanu. Najomraženija riječ u mom životu je reforma. Za mene je to sinonim za podvalu. Koliko nisu bili u pravu dokazuje i to što je policija Republike Srpske jedan od najvažnijih segmenata bezbjednosnog sistema na nivou BiH i jedan od najorganizovanijih sistema i u regionu", rekao je Dodik na centralnoj svečanosti povodom Dana policije u Centru za obuku u Zalužanima.

Dodik je naglasio da policija nema skrivenih ciljeva, već da su oni zaštita naroda i njihove imovine.

"Republiku Srpsku ćemo čuvati, razvijati i nećemo dozvoliti da bude ponižena. Republika Srpska ima pravo na svoju egzistenciju. Moramo pokazivati hrabrost, upornost, i ne dozvoliti nikome da nas odvuče od naših zadataka", istakao je Dodik.

On je najavio nova povećanja izdvajanja za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, istakavši njihov značaj u očuvanju mira i bezbjednosti.

"Vidimo ove divne uniforme, vidimo vas ovdje. A kada vidim vas, vidim Republiku Srpsku. Ako vidim sve ono što je naše, onda vidim Republiku Srpsku. Mi nismo protiv nikoga u BiH. Lažu kada to govore. Ali, nismo ni spremni da budemo prevareni, da budemo izmanipulisani i da budemo poniženi", naveo je Dodik.

On je naglasio da je ponosan na urađeno u prethodnom periodu, kada je riječ o razvoju i opremanju MUP-a, istakavši značajnu ulogu bivšeg ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača.

"Okrenuli smo se našim tradicionalnim prijateljima. Srbija je tu. Predsjednik Aleksandar Vučić je u ovom vremenu učinio da se Srbija stabilizuje, i bude ta koja je prepoznata kao bastion mira u ovom regionu. Nije Republiku Srpsku stavio na stranu. Mi moramo da budemo veoma, veoma zahvalni ovoj generaciji političara u Srbiji", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da je ponosan na prijateljstvo sa Ruskom Federacijom, koja je kako je dodao, spasila čovječanstvo od globalizma, te na prijateljstvo sa Mađarskom koju predvodi premijer Viktor Orban.