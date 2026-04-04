Dodik: Očuvanje policije jedan od najvažnijih političkih uspjeha

Izvor:

SRNA

04.04.2026 13:38

Милорад Додик, предсједник СНСД-а, говори на централној свечаности поводом Дана полиције Републике Српске у Центру за обуку у Залужанима, 4. априла 2026. године
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je osnivanje Policije Republike Srpske jedna od najvažnijih odluka, te da je njeno očuvanje jedan od najvažnijih političkih uspjeha.

"Nikada ne smijemo zaboraviti reformu, napakovanu. Najomraženija riječ u mom životu je reforma. Za mene je to sinonim za podvalu. Koliko nisu bili u pravu dokazuje i to što je policija Republike Srpske jedan od najvažnijih segmenata bezbjednosnog sistema na nivou BiH i jedan od najorganizovanijih sistema i u regionu", rekao je Dodik na centralnoj svečanosti povodom Dana policije u Centru za obuku u Zalužanima.

Dodik je naglasio da policija nema skrivenih ciljeva, već da su oni zaštita naroda i njihove imovine.

"Republiku Srpsku ćemo čuvati, razvijati i nećemo dozvoliti da bude ponižena. Republika Srpska ima pravo na svoju egzistenciju. Moramo pokazivati hrabrost, upornost, i ne dozvoliti nikome da nas odvuče od naših zadataka", istakao je Dodik.

On je najavio nova povećanja izdvajanja za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, istakavši njihov značaj u očuvanju mira i bezbjednosti.

"Vidimo ove divne uniforme, vidimo vas ovdje. A kada vidim vas, vidim Republiku Srpsku. Ako vidim sve ono što je naše, onda vidim Republiku Srpsku. Mi nismo protiv nikoga u BiH. Lažu kada to govore. Ali, nismo ni spremni da budemo prevareni, da budemo izmanipulisani i da budemo poniženi", naveo je Dodik.

On je naglasio da je ponosan na urađeno u prethodnom periodu, kada je riječ o razvoju i opremanju MUP-a, istakavši značajnu ulogu bivšeg ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača.

"Okrenuli smo se našim tradicionalnim prijateljima. Srbija je tu. Predsjednik Aleksandar Vučić je u ovom vremenu učinio da se Srbija stabilizuje, i bude ta koja je prepoznata kao bastion mira u ovom regionu. Nije Republiku Srpsku stavio na stranu. Mi moramo da budemo veoma, veoma zahvalni ovoj generaciji političara u Srbiji", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da je ponosan na prijateljstvo sa Ruskom Federacijom, koja je kako je dodao, spasila čovječanstvo od globalizma, te na prijateljstvo sa Mađarskom koju predvodi premijer Viktor Orban.

Milorad Dodik

Policija Republike Srpske

MUP Republike Srpske

Dan policije Republike Srpske

Centar za obuku Zalužani

Više iz rubrike

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић говори на централној манифестацији у Центру за обуку Залужани поводом Дана полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године.

Republika Srpska

Minić: Policija čvrst oslonac u vremenu bezbjednosnih izazova

1 d

0
Синиша Каран, предсједник Републике Српске, говори на централној свечаности у Центру за обуку Залужани поводом Дана Републике Српске, 4. април 2026. године.

Republika Srpska

Karan: Zahvalnost policiji za požrtvovanost kojom čuva narod i Srpsku

1 d

12
Жељко Будимир полаже вијенце и одаје почаст погинулим припадницима МУП-а на Дан полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године

Republika Srpska

Budimir: Republika Srpska i njena policija svetinje

1 d

0
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић говори на обиљежавању Дана полиције у Центру за обуку у Залужанима, 4. априла 2026.

Republika Srpska

Cvijanović: Policija svakodnevno pokazuje šta su ugled, čast i garancija slobode

1 d

0

