Šta se to pojavilo ispred kuće mještanina sela u BiH? Snimak zapalio mreže

ATV
26.04.2026 09:49

Силуета дивљих свиња испред куће села у БиХ.
Foto: Printscreen/Instagram/birnaskaramovic

Mještanin sela u BiH proživio je pravu dramu kada je usred noći, prateći čudan lavež psa, stao licem u lice sa jezivim bićima.

Kako navodi, sve je počelo oko ponoći, kada je pas počeo lajati na način kakav ranije nije čuo. Pomislio je da je životinja žedna ili uznemirena, pa je krenuo prema boksu kako bi provjerio o čemu se radi. Međutim, čim je izašao iz kuće, začuo je "krupno i teško disanje", što ga je dodatno uznemirilo.

"Dižem glavu, gledam ispred sebe… neke ogromne siluete na svega desetak metara od mene. Prva misao - možda su drugi psi. Ali nema šanse da su svi toliki. Stoje mirno, ne reaguju, kao da ne postojim", opisao je ovaj mještanin.

Iako nije bio siguran da li su ga primijetile, kaže da je osjećaj bio izuzetno nelagodan. Nakon što se udaljio, sjeo je u automobil, ali šok je uslijedio kada je iste životinje ugledao ponovo, svega pedesetak metara od kuće. "Mrtvi hladni", dodaje on.

Snimak koji je nastao tom prilikom izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Dok jedni tvrde da je riječ o krdu divljih svinja, drugi upozoravaju na opasnost:

"Da si naišao na ženku s mladima, vjerovatno bi krenula na tebe". Bilo je i šaljivih komentara zbog lošeg kvaliteta snimka: "Liče na slonove ili nilske konje", našalio se jedan korisnik.

Stručnjaci ipak pozivaju na oprez, jer susreti sa divljim životinjama u ruralnim predjelima BiH postaju sve češći, prenosi Informer.

