Danas smo odali počast onima koji su položili svoje živote u temelje Gradiške i Republike Srpske, kako bismo imali priliku da se razvijamo i živimo dostojanstven život, rekao je gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić za ATV.

"Danas je dan ponosa, dostojanstva i poštovanja. Odali smo počast onima koji su položili svoje živote u temelje Gradiške i Republike Srpske, kako bismo imali priliku da se razvijamo i živimo dostojanstven život. Da budemo sigurni da je ovo naša Gradiška, naša Republika Srpska. To je naš zavjet, naša svetinja", rekao je za ATV Adžić.

Podsjetimo, polaganjem vijenaca u Spomen-parku slobode danas je počelo obilježavanje Dana grada, 24. aprila, kada je prije 81 godinu Gradiška oslobođena u Drugom svjetskom ratu.

Gradiška danas svečano obilježava Dan grada. U okviru svečanosti upriličen je i prijem za sve bivše načelnike i predsjednike Skupštine grada.

Danas je otvoren i Međunarodni sajam poljoprivrede, turizma, obrazovanja i zapošljavanja na kojem učestvuje 145 domaćih, ali i stranih izlagača. Takođe, održana je i svečana akademija u Kulturnom centru Gradiška.