Direktor HE na Drini: Dezinformacije imaju za cilj da zaustave podršku udruženjima

Direktor preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ Višegrad Nedeljko Perišić rekao je da je početkom godine vođena, kako je naveo, "jako negativna kampanja“ protiv ovog preduzeća, posebno u vezi sa tenderima i javnim nabavkama.

„Na početku godine imali smo jako negativnu kampanju protiv HE na Drini upravo za naše tendere i javne nabavke. Ja dolazim iz javnog preduzeća, kod nas principi i transparentnost moraju biti na najvišem nivou, a između ostalog i taj ugovor koji je često osporavan. Koliko god on bio profesionalno urađen i koncipiran izazvao je mnoštvo nekih negativnih konotacija“, rekao je Perišić.

On je pojasnio da se u okviru godišnjeg planiranja unaprijed definišu sve pozicije neophodne za poslovanje.

„Mi u okviru planiranja za svaku narednu godinu, definišemo sve pozicije, koje su po našoj procjeni, potrebne za pozitivno poslovanje i obavljanje svih aktivnosti. Naši planovi idu našem većinskom vlasniku, a to je Vlada Republike Srpske, koja daje odobrenje na sve te pozicije“, naveo je.

Perišić je istakao da je preduzeće u prethodnom periodu poslovalo pozitivno i ostvarivalo profit, te da je dio tih sredstava planiran za podršku zajednici.

„U prethodnom periodu HE na Drini je bilježila pozitivne rezultate, ostvarivala profite, zaradila novac i naša je procjena da u okviru tog boljitka koji smo uspjeli da ostvarimo na geografskom području na kom djelujemo, da želimo da unaprijedimo rad sportskih, humanitarnih, društveno- odgovornih i svih ostalih udruženja građana, pojedinaca. Mi smo kroz ugovor o reklami definisali, zajedno sa predstavnicima svih tih udruženja, njihove potrebe i raspisali tender u kom i sportski klubovi i ta udruženja građana, treba da kroz reklamiranje našeg preduzeća kroz svoj rad, dobiju pomoć i podršku“, naglasio je.

Posebno je istakao da sredstva predviđena tim ugovorom još nisu utrošena.

„Ono što je netačno je da je taj novac već potrošen. Svi učesnici u tom ugovoru tek treba da obave te aktivnosti 'na terenu', i da se dobro potrude, da sačuvaju, zadrže i zarade poziciju koju u tom ugovoru. Novac nije potrošen. Onaj ko ispuni svoj ugovor on će to uspjeti da naprali, oni koji ne uspiju, oni neće. Ja kažem da budžet od 750.000 KM neće biti iscrpljen jer postoje već neki koji su propustili da ispune ugovorne obaveze“, poručio je Perišić.

On je dodao da se, kako kaže, u javnosti šire dezinformacije sa ciljem da se zaustavi podrška udruženjima.

„Zlonamjernici, dezinformacijama dezavuišu javnost i mogu da kažem da je cilj da se neko uplaši i da prestane da pomaže ta udruženja, a bez finansijske podrške znamo da im se ne smiješi ni malo svijetla budućnosti.„HE Višegrad, kada radi punim kapacitetom i ostvari maksimum proizvodnje u jednom danu proizvede 7 gigavat časova električne energije. Na tržištu, 7 gigavat časova, vrijedi oko 700.000 evra i sad smo mi optuženi što pola jednog dana, tržišne vrijednosti našeg proizvoda, usmjerimo da poboljšamo rad djece, omladine i nekoga ko zaista prezentuje Višegrad i HE na Drini i Republiku Srpsku na najbolji mogući način“, zaključio je direktor „Hidroelektrana na Drini“ Višegrad Nedeljko Perišić.