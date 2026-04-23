Čovjek s dvogledom uznemirio stanovnike bh. grada

23.04.2026 22:19

Stanari sarajevskog naselja Otoka uznemireni su nakon što je, prema navodima objavljenim u Fejsbuk grupi, nepoznata osoba više puta viđena kako boravi u blizini zgrada i posmatra stanove dvogledom.

Kako su naveli zabrinuti građani, ista osoba je u posljednjih mjesec dana navodno viđena već treći put.

Ovaj put, tvrde, ta osoba prišla je bliže zgradama i zadržavala se u blizini pješačke staze, što je dodatno uznemirilo stanare.

Na fotografijama objavljenim u grupi vidi se osoba koja sjedi na klupi, a zatim i kleči uz rasvjetni stub držeći predmet za koji građani tvrde da je dvogled.

U komentarima je navedeno da je policija zaprimila više od deset poziva građana, te da su pripadnici MUP-a izašli na teren i obavili razgovor s osobom.

Stanari su pozvali komšije da obrate dodatnu pažnju, posebno oni čiji su stanovi okrenuti prema cesti, te da svaku sumnjivu aktivnost odmah prijave policiji.

Za sada nema informacija da je počinjeno bilo kakvo krivično djelo, ali slučaj je izazvao veliku pažnju i nelagodu među stanovnicima ovog dijela Sarajeva, piše "Crna Hronika".

