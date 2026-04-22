Besplatni placevi za mlade bračne parove u Trebinju

Nekretnina ima ali para nema, tako je već godinama za domaćem stanovništvo u Trebinju. Posebno su na mukama mladi bračni parovi i višečlane porodice jer do krova nad glavnom nije lako.

Biće besplatni placevi za te kategorije, stiže vijest od gradskih čelnika. Od građana stižu pohvale.

"Fantastična ideja da bi naši ljudi ostali ovdje da ne bi išli vani, pogotovo naša omladina",

"Divno, svaka čast ako ima to",

"Baš smo pričali sa prijateljima kupili su stan od 100 kvadrata za 130.000 KM a taj stan sada vrijedi 400.000 ili 500.000 maraka. Sigurno da nije lako za mlado ljude da obezbijede ovdje stan? Ja ne znam kako ljudi inače opstaju", govore Trebinjci za ATV.

Mladi bračni parovi, višečlane porodice, samohrani roditelji svi oni se mogu nadati besplatnim placevima u Trebinju. Nedavno usvojeni Zakon o stvarnim pravima plus pravilnici koji će se tek usvojiti u gradskom parlamentu put su do ove značajne mjere.

Tačna lokacija besplatnih placeva još nije poznata. Vrlo je vjerovatno da će se sve znati nakon sljedećeg skupštinskog zasijedanja.

A zasijedanje je sljedeće sedmice. Višečlane porodice sa oduševljenjem prihvataju ovu inicijativu, njih je u Trebinju 230. Od toga broja 30 porodica ima neriješeno stambeno pitanje.

"Te porodice su zaista sa oduševljenjem i sa radošću primile vijest da će se vršiti besplatna dodjela placeva i to im je prilika da riješe stambeno pitanje i obezbijede krov nad glavom uz dosta lakše uslove nego da sami kupuju plac jer je to u današnje vrijeme jedan od gorućih problema", rekla je Rada Gutić, predsjednik Udruženja roditelja sa četvoro i više djece Trebinje.

Pronatalitetna politika mora biti na prvom mjestu, poručuje gradonačelnik. Mirko Ćurić otkriva da će za besplatne placeve postojati jasni uslovi, propisi i obaveze.

"Činjenica je da tu postoje i određene obaveze, nije to sad da dobijete besplatno i onda vi poslije koristite kada i kako vi želite, tu postoje obaveze u kom roku se treba završiti posao, šta treba da se odradi i kojoj kategoriji pripadate i šta je to što treba od ulova da ispunite. Činjenica je da je akcenat na mladim ljudima i mladim bračnim parovima", kaže Ćurić.

Prebivalište, socijalno stanovanje, posjedovanje nekretnine, podstanarski život to su još neki od uslova koji se pominju. Ako se ova ideja realizuje Trebinje će biti prva lokalna zajednica u Srpskoj koja je to radila. Najjužniji grad je bio i prvi sa zgradom za mlade bračne parove.