Rodoljub Drašković predao nedovršen objekat Gimnazije bez naknade Gradu Trebinju

Predsjednik Koncerna "Svislajon" Rodoljub Drašković saopštio je da je prihvatio prijedlog Grada Trebinja da preda nedovršeni objekat Gimnazije, u viđenom stanju, bez naknade Gradu Trebinju.

Drašković je prihvatio prijedlog uz obavezu da Grad finansira i privede trajnoj namjeni nedovršenu investiciju.

U saopštenju se navodi da je Rodoljub Drašković imao dobru namjeru da o svom trošku, putem javno-privatnog partnerstva, izgradi Hram nauke i umjetnosti – Gimnaziju Trebinje i da učini dobro djelo za narod Hercegovine.

"Vizija zadužbinara bila je da, pored svoje osnovne namjene, Hram nauke i umjetnosti – Gimnazija Trebinje ima za cilj da postane prepoznatljiv simbol razvoja znanja i kulture, mjesto okupljanja stručnjaka, umjetnika, studenata i građana, te pokretač kreativnih inicijativa i saradnje među sektorima", navodi se u saopštenju.

Kako ističe, na djelu je dokazano da je nemoguće ostvariti cilj u javno-privatnom partnerstvu.

Zadužbinar je tražio da se građevinska parcela prenese na zadužbinara, koji će objekat završiti u roku od godinu dana i obezbijediti mu trajnu namjenu razvoja obrazovanja, nauke i umjetnosti.

Ističe da Grad Trebinje nije prihvatio prenos parcele na zadužbinara.

Kako se navodi u saopštenju, zadužbinar mora da vjeruje Gradu Trebinju da će objekat, koji će biti u funkciji razvoja Hercegovine u oblasti obrazovanja, nauke i umjetnosti, biti završen u roku.