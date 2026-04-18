Na mjesta za osobe sa invaliditetom parkira ko stigne?

Parking mjesta za osobe za invaliditetom u Trebinju ima dovoljno, problem što je mnogo više neodgovornih koji olako parkiraju baš tu. Ima i onih koji su zdravi ali se vozaju sa oznakama invalida. Blažo za ATV kaže da je to veliki problem, jer obična parking mjesta ne može koristiti.

"Meni je potrebna širina da mogu da otvorim vrata da priđem autu da ubacim kolica pored sebe, isto je i kada ulazim i kada izlazim na običnom parking mjestu. Onaj koji ne zna da ja koristim taj automobil, ako priđe na malu razdaljinu ja ne mogu da uđem", kaže Blažo Bošković.

Samo udariti po džepu, poručuje Radoje. Priča nam iskustvo iz Srbije kada je baš on zaboravio invalidsku karticu.

Radoje Šupić

"200 evra sam morao platiti. Kolike su kod nas kazne? A ovdje ne znam ni dali kažnjavaju. Ovakvu najezdu zdravih ljudi na mjesta invalida kao u Trebinju nigdje vidio nisam", rekao je Radoje Šupić .

Nije ovo jedini problem, kopiraju se kartice za parking, vrlo loša kontrola tih oznaka a i olako ih svako dobije, kažu iz Udruženja amputiraca. Napominju da je pravilnik po kome CIPS treba da radi jasan.

"Ubijeđeni smo da je preko 50% kartica izdato nelegalno, nije vođeno računa o oštećenju ekstremiteta. Druga stvar kontrola policije, kontrola kartica, kada uoči čovjeka da ulazi u auto, zdrav čovjek ulazi u auto a ima karticu pa to je krivično djelo to nije prekršaj", rekao je Miroslav Andrić, predsjednik Udruženja amputiraca Trebinje.

Za prva tri mjeseca ove godine je kažnjeno 18 vozača, za cijelu prošlu njih 78 odgovaraju ATV-u iz PU Trebinje. Pritužbe stižu i u nadležno gradsko Odjeljenje.

"Postoji dosta pritužbi zbog nesavjesnih vozača koji zauzimaju mjesta za osobe sa invaliditetom i tako im onemogućavaju njihovu mobilnost. Jednostavno sve nadležne službe moraju da krenu u sankcionisanje tog nepropisnog ponašanja", rekao je Radomir Mićević, samostalni stručni saradnik za poslove saobraćaja u GU Trebinje.

Grad Trebinje gazduje sa 65 parking mjesta za osobe za invaliditetom to je 6,5% od ukupnog broja, biće ih još kažu nadležni. Akteri ove priče postavljaju isto pitanje, da li bi stvarno voljeli da ste na njivom mjestu?!