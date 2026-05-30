Logo
Large banner

Prijetio policajcima preko društvenih mreža

30.05.2026 09:41

Komentari:

0
Полицијско возило МУП-а Републике Српске.
Foto: ATV/Branko Jović

Lice D.Ć. iz Prijedora uhapšeno je zbog sumnje da je prijetilo policijskim službenicima putem društvenih mreža.

"Policijski službenici Policijske uprave Prijedor su 28.05.2026. godine lišili slobode lice D.Ć. iz Prijedora zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti", saopšteno je iz policije.

Osumnjičeni je prethodno putem društvenih mreža uputio ozbiljne prijetnje po život policijskim službenicima, u vezi sa njegovim lišenjem slobode od 26.05.026. godine kada je takođe počinio krivično djelo "Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti".

Osumnjičeni D.Ć. je uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti" predat tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

Podijeli:

Tagovi :

Prijedor

prijetnja

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Удес на путу Клашнице - Прњавор

Hronika

Oglasio se AMSRS o nesreći kod Prnjavora

19 h

0
Удес на путу Клашнице - Прњавор

Hronika

Težak sudar na putu Klašnice - Prnjavor, obustavljen saobraćaj

20 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Ukradeno 14 hiljada KM iz kuće, uhapšen Banjalučanin

21 h

0
Пожар у Бијељини, ватрогасци на терену

Hronika

Vatrogasci na terenu: Izbio požar na pomoćnom objektu pored kuće

21 h

0

  • Najnovije

11

55

EU usvojila sankcije protiv Hamasa i Islamskog džihada

11

47

NBA finale ili kuća? Cijene ulaznica i do milion dolara!

11

32

Zbog požara kod Jablanice zatražena pomoć helikoptera OS BiH

11

25

Austrija raspisala potjernicu za Zvicerom: Nude 20.000 evra za informacije

11

08

Upozorenje RHMZ: Rizično od 1. do 4. juna

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner