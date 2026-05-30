Prijetio policajcima preko društvenih mreža

Lice D.Ć. iz Prijedora uhapšeno je zbog sumnje da je prijetilo policijskim službenicima putem društvenih mreža.

"Policijski službenici Policijske uprave Prijedor su 28.05.2026. godine lišili slobode lice D.Ć. iz Prijedora zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti", saopšteno je iz policije.

Osumnjičeni je prethodno putem društvenih mreža uputio ozbiljne prijetnje po život policijskim službenicima, u vezi sa njegovim lišenjem slobode od 26.05.026. godine kada je takođe počinio krivično djelo "Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti".

Osumnjičeni D.Ć. je uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti" predat tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.